AMNESTOVÁNI KLAUSEM 2: Hra na investiční fond jim vynesla 500 milionů

„Byl to hyenismus. Věděli, že se blíží konec, a přitom se třeba ještě v březnu 1997 snažili na výhodné úroky zlákat lidi z povodní těžce zasažených Troubek a Bochoře,“ líčil v obžalobě jeden z poškozených.



Tamní obyvatelé podle něho chtěli peníze získané například z výplaty pojistek investovat, než začnou stavět nové domy. Místo toho ale nakonec přišli o všechno – někdo o desetitisíce, někdo o miliony.



Zakladatel společnosti Progres Invest Vladimír Michek je dlouhá léta nezvěstný. Městský úřad v Chrudimi, kde má nahlášené bydliště hledaný Vladimír Michek. Vila ve Škrovádu, kde žije Pavel Dvořák.

Případ investiční společnosti Progres Invest, za níž stáli Vladimír Michek a Pavel Dvořák, byl dlouho označován jako jeden z největších podvodů Česka. Mnozí jej popisovali jako typický příklad mafiánského kapitalismu v Čechách poloviny devadesátých let.



Zmizel beze stopy

Reportéři MF DNES se proto v rámci letního seriálu o lidech amnestovaných Václavem Klausem zajímali, jak si dnes žijí hlavní aktéři této kauzy. Vladimír Michek, zakladatel společnosti, byl kvůli podvodu a neoprávněnému podnikání odsouzen v nepřítomnosti k sedmiletému trestu.

Amnestováni Klausem Amnestie Václava Klause přispěla k ukončení několika závažných hospodářských kauz. MF DNES mapuje, jak žijí lidé, kterým dala možnost se znovu nadechnout. Prezident vyhlásil amnestii 1. ledna 2013. Prominuto bylo 111 tisíc trestů, věznice opustilo 6 500 trestanců.



Největší kontroverze vzbudil článek II o takzvané abolici, kvůli němuž se zastavila trestní stíhání, jež běžela osm a více let. Spravedlnosti tak uniklo 256 lidí, třeba manažeři Union banky, Moravia Banky nebo H-Systemu.

Trest však dostal jen proto, že se stíhání i odpovědnosti po celou dobu vyhýbal. Jinak by se i jeho týkala amnestie. Po prodeji Progres Investu muž, jenž sehrál jen roli bílého koně, zmizel neznámo kde. Mluvilo se o Americe, jižní Evropě i Austrálii. Krátký byl na něj i Interpol. Michek je dodnes vedený v policejním pátrání.



Adresu trvalého bydliště má přitom hlášenou na chrudimské radnici (na snímku). Kdy si ji tam zřídil a proč, dnes už není možné zjistit. „Kvůli GDPR vám nemohu odpovědět,“ odepsal v reakci na dotaz MF DNES starosta Chrudimi Petr Řezníček. Pak už jen s omluvou dodal, že by rád pomohl, ale že prostě nemůže.

Michkovi patří jen polorozpadlá budova u obce Smrček u Žumberka, patrně kravín. To druhý z manažerů bývalého Progres Investu Pavel Dvořák je na tom lépe a zařadil se mezi amnestované.

Hájil se, že ve firmě měl na starosti především technické zázemí a o finanční situaci společnosti neměl přesné informace. Jeho stíhání i hrozící několikaletý trest vězení zastavil Nejvyšší soud. Ten před čtyřmi roky v červenci odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana proti zastavení stíhání z důvodu amnestie.

Součástí amnestijního rozhodnutí, které vyhlásil 1. ledna 2013 tehdejší prezident Václav Klaus, bylo zastavení případů trvajících déle než osm let u činů se sazbou do deseti let vězení. Podle Zemana však nebylo možné počítat délku stíhání od roku 1996, ale až od roku 2007, kdy se případ vracel státnímu zastupitelství k došetření. „Justice aplikovala amnestijní rozhodnutí správně, stíhání trvalo přes osm let a Dvořák se spravedlnosti nevyhýbal,“ odmítl to ale Nejvyšší soud.

Žije v klidu, opět podniká

Dvořák dnes žije na Chrudimsku. Patří mu řadový domek v Chrastu, který pronajímá, a dnes v něm podle sousedů žije deset Ukrajinců. „Tady Pavla Dvořáka určitě nezastihnete. To musíte do Škrovádu, kde má vilu,“ nasměroval reportéry MF DNES k bývalému manažerovi Progres Investu asi čtyřicetiletý muž.



Kauza Progres Invest Chrudimská investiční společnosti Progres Invest poškodila na 21 tisíc lidí. Uvěřili nereálným slibům na mnohonásobné zhodnocení peněz. Firma však neměla potřebná povolení k tomu, aby disponovala vklady klientů. Nic s tím neudělaly ani úřady. Stovky milionů korun tak byly převedeny do spřátelených firem. Obchodní zástupci firmy a klienti byli vypláceni jen na začátku. Celková škoda činila přes půl miliardy korun.

Vzrostlými stromy a zelení zarostlá vila ve Škrovádu s tenisovým kurtem patří Zuzaně Dvořákové. Na zvonění zvonku reagovala okamžitě. „Pavel není doma, bude později. Co byste od něj potřebovali?“ zajímala se napřed.

Když však zjistila, že mluví s reportéry MF DNES, začala tvrdit, že Pavel Dvořák na této adrese není a ani nebude. „Dělejte si, co chcete. Mně tu spí dítě a vy mi ho budíte,“ zlobila se a hovor přes zvonek ukončila. Reportérka jí zanechala alespoň vizitku ve schránce. Bývalý manažer Progres Investu se nicméně neozval. A co Dvořák dělá dnes? Opět podniká. Podle sousedů se ke své minulosti znát nechce. Dováží zboží z ciziny a prodává v Česku. Má na to ostatně i živnostenské oprávnění.

Společnost Progres Invest v letech 1994 až 1997 shromažďovala peníze od lidí i firem pod slibem vysokého zhodnocení. Podle státní zástupkyně oba muži podnikali v rozporu se zákonem o bankách a investičních fondech. „Přijímali vklady, přestože věděli, že je nezhodnotí, jak přislíbili. Jejich sliby byly zcela nereálné,“ uvedla během líčení státní zástupkyně Lucie Žabková.



Progres Invest zkrachoval na podzim 1997 a v únoru 1998 ho krajský soud poslal do konkurzu, ale konkurzní správkyně zajistila na účtech firmy jen dva miliony korun z původní půlmiliardy. „Jsem z toho rozčarovaná. Vložila jsem tam celoživotní úspory a zpátky jsem nedostala nic,“ komentovala to jedna z poškozených.