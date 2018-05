PŘÍMÝ PŘENOS: Druhá část konvoje amerických vojáků projíždí Českem

19:51 , aktualizováno 19:51

Druhý blok konvoje americké armády vjel do České republiky, z německého Vilsecku míří ve dvou etapách do Pobaltí, kde je čeká cvičení Saber Strike 2018. Přesouvá zhruba čtyři sta vozidel a tisíc vojáků. Republiku by měl konvoj opustit přes česko-polský přechod v Náchodě. První část projela tuzemskem v úterý a ve středu.