Vláda USA zvažuje umožnit školám použít dotace na nákup střelných zbraní

6:39 , aktualizováno 6:39

Vedení amerického ministerstva školství uvažuje o tom, že školám výslovně povolí nakupovat za státní subvence střelné zbraně. Napsal to ve čtvrtek list The New York Times. Veřejné školy v USA dostávají ze státní pokladny federální granty na základě zákona z roku 2015.