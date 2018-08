Zapomeňte na raketové motory, zaznívá z Ruska v reakci na americké sankce

Americká strana podle velvyslanectví odmítla odpovědět na upřesňující otázky. „Řekli nám, že Spojené státy mají dost informací, aby učinily závěr o tom, že je Rusko vinné,“ uvedli ruští diplomaté.



Ruský zákonodárce Leonid Slutsky v reakci pohrozil, že by Rusko mohlo zakázat export dvoukomorových raketových motorů RD-180, které si Američané u Rusů objednávají, uvedla agentura Reuters. Pentagon motory využívá pro vynášení vojenských satelitů (více zde: Pentagon stále potřebuje ruské raketové motory).

Skripala a jeho dceru letos v březnu v jihoanglickém Salisbury přiotrávil armádní jed novičok, který se vyráběl v Sovětském svazu. Oba byli v kritickém stavu hospitalizováni, ale postupně se z otravy zotavili a žijí na neznámém místě ve Spojeném království. Britské tajné služby z útoku proti Skripalovým obviňují Rusko, které podíl na incidentu odmítá.

Dvě fáze sankcí

Spojené státy podle středečního vyjádření ministerstva zahraničí dospěly k závěru, že nervově paralytický jed proti Skripalovým použilo Rusko. Nové sankce vstoupí v platnost 22. srpna nebo blízko tomuto datu. Británie rozhodnutí amerického spojence uvítala.

Televize NBC oznámila, že sankce mají mít dvě fáze. Druhá má následovat po třech měsících, pokud Rusko neposkytne záruky, že napříště chemické nebo biologické zbraně nepoužije, a vysloví souhlas s inspekcí OSN.

První fáze sankcí, která má vstoupit v platnost v srpnu, se podle NBC bude týkat obchodní výměny a finančních transakcí. Bude ale mít jen omezený dopad, protože se bude překrývat s jinými sankcemi, vyhlášenými už proti Rusku dříve.

Podstatně větší dopad by měla druhá fáze sankcí. Snížila by úroveň diplomatických styků, zakázala by ruské letecké společnosti Aeroflot provozovat lety do USA a prakticky by zastavila veškerou obchodní výměnu.