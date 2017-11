Aktivisté chtějí zrušit hymnu USA. Oslavuje smrt otroků, tvrdí

Za zrušení aktuální americké státní hymny bojuje kalifornská pobočka organizace National Association for the Advancement of Colored People (NACCP), která se zaměřuje na obranu práv afroameričanů. „Ta píseň je špatná. Nikdy jsme si ji neměli zvolit jako hymnu. Neměli jsme ji až do roku 1931. Myslím si, že se nic nestane, pokud se jí zbavíme,“ sdělila prezidentka kalifornské NACCP Alice Huffmanová stanici CBS.

Hymnou Spojených států je skladba The Star-Spangled Banner (Hvězdami posetý prapor). Autorem textu je právník a amatérský básník Francis Scott Key. K sepsání písně ho inspirovaly události ze září 1814, kdy byl svědkem ostřelování americké pevnosti Fort McHenry v Baltimoru.

Key ji nejprve sepsal jako báseň, hudbu k ní později složil John Stafford Smith. Hymnou USA se však oficiálně stala až po rozhodnutí Kongresu 3. března 1931.

Oslava smrti otroků?

Aktivistům se podle Huffmanové nelíbí pasáž ve třetí sloce písně, která se běžně při oficiálních akcí nezpívá. Mluví se v ní o „námezdních dělnících a otrocích“, kteří neuniknou bitevní vřavě (kompletní text v angličtině najdete zde).

„Je to rasistické a nereprezentuje to všechny Američany. Část hymny je zaměřena proti afroameričanům,“ tvrdí Hoffmanová. Inkriminovanou pasáž si podle ní mohou lidé vyložit i jako oslavu smrti černošských otroků, kteří se snažili bojovat za svobodu. Navrhuje, aby ikonickou píseň nahradila jiná skladba, která by správně zachytila „všechny americké hodnoty“.

S postupem NACCP však nesouhlasí američtí váleční veteráni, pro které je národní hymna jedním z nejdůležitějších symbolů USA. „To, o co se snaží, je strašně extrémní pohled na věc,“ tvrdí veterán Kenneth Lu. „Je to, jako kdyby vám dal někdo facku. Musíme ctít naše tradice,“ uvedl Sydney Lugo.

Pokleknutí při státní hymně

Téma boje za práva afroameričanů odstartovala série tvrdých policejních zásahů, které několikrát skončily i smrtí (více o zásazích policie proti afroameričanům se dočtete zde).

Hráči Baltimore Ravens poklekli při hymně na londýnském Wembley s Jacksonville Jaguars

Prvním, kdo protestoval proti násilí na lidech tmavé pleti, byl quarterback Colin Kaepernick, jehož otec je černoch a matka Italka. Minulý rok poklekl během hymny (více o protestu zde). Následovaly ho desítky sportovců. Kampaň se později rozšířila i do celé řady dalších odvětví.

Americký prezident sice opakovaně vyzval k prošetření případů násilí na afroameričanech, protesty během státní hymny však odsoudil. Loni v září například prohlásil:„Nepotěšilo by vás, kdyby jeden z těch majitelů (klubů) NFL, když někdo neprojevuje respekt naší vlajce, řekl, hned toho zku*vysyna stáhněte z trávníku, pryč s ním, má padáka?“

Poslechněte si celou hymnu Spojených států: