Židovské dívky žádají Amazon, aby neprodával Hitlerův Mein Kampf

Informoval o tom zpravodajský portál The Times of Israel. Dívky, které proti prodeji nechvalně známého díla Adolfa Hitlera protestují, studují na židovské střední škole Bais Chana Academy High School v New Havenu ve státě Connecticut na východním pobřeží v USA.

Studentky se připravují na cestu do Evropy, kde chtějí navštívit Polsko i Českou republiku. Aby získaly na tuto cestu peníze, založily si i crowdfundingovou kampaň na webu gofundme.com, kde mimo jiné píší, že si přejí poznat místa, kde byli jejich předci vražděni v koncentračních táborech.

V dopise řediteli Amazonu zmiňují také nedávnou tragédii, kdy bylo v synagoze v americkém Pittsburghu zavražděno jedenáct lidí. Dívky upozorňují, že je útočník zabil kvůli jejich víře a že knihy jako Mein Kampf, které jsou v USA běžně dostupné, podporují nenávist vůči židům. „Nemůžeme nečinně přihlížet tomu, jak se antisemitismus šíří,“ píší mimo jiné v dopise. Jeff Bezos zatím dívkám neodpověděl.

Na Amazon se kritika snášela již dříve

Na podobný případ upozornil už letos v červenci kongresman Keith Ellison z Minnesoty. Požadoval, aby Amazon přestal prodávat předměty spojené s nenávistnou a násilnou ideologií. Portál nabízel například přívěsky se svastikou, nášivky nebo nálepky s nacistickou tématikou. Dal se zde tak koupit dětský obleček s hořícím křížem.



Inkriminované předměty nakonec internetový obchod z nabídky odstranil. Na Amazonu však lze stále kromě knihy Mein Kampf najít například i kolekci 25 plakátů nazvanou „25 plakátů největšího světového diktátora všech dob“. Popisek uvádí, že vlastnit tuto kolekci je „nutnost pro každého obdivovatele Hitlera.“

Už v roce 2017 žádali Amazon představitelé Jad Vašem – izraelského památníku obětem holokaustu, aby stáhl z prodeje knihy popírající holokaust.