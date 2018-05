Alžířané investují do akvakultury. Chovají ryby uprostřed Sahary

Farma Milouda Muhammeda leží uprostřed pouště, přibližně šest set kilometrů od Alžíru. Kromě kuřat, kachen, velbloudů, koz a ovcí chová devětačtyřicetiletý Mohammed i sumce. „Nadchlo mě to. Doufám, že to bude fungovat,“ popisuje Mohammed. Prodejem ryb si chce přivydělat a odpadní vodu pak využít k zavlažování zeleniny.

I přesto, že okolo osmdesáti procent alžírského území pokrývá poušť, pod povrchem se skrývají rozlehlé zásoby podzemní vody. Právě tu by země chtěla k chovu ryb využít.

„Množství ryb ve Středozemním moři pokleslo. Pokud uvažujeme o navýšení produkce, na výlov z moře už se nemůžeme spoléhat,“ nastínil ředitel rybolovu alžírského ministerstva zemědělství Taha Hammouche pro agenturu Reuters. Podle předpovědí by se navíc alžírská populace měla do roku 2030 rozrůst téměř o čtvrtinu. A když Alžířané sečtou nárůst obyvatelstva s úbytkem ryb ve Středozemním moři, dostanou výsledek, který je varuje před neradostnou budoucností.

Právě chov ryb v Saharské poušti by však mohl problém částečně vyřešit. Do roku 2022 by podle Hammouche mohla akvakultura téměř zdvojnásobit alžírskou produkci ryb.



Projekt zatím podle něj přilákal okolo třinácti tisíc zemědělců. Farmářům, kteří jsou ochotní zhostit se výzvy, nabízí vláda už několik let levné půjčky a další zvýhodnění. Také je školí v chovu ryb a v nahrazování chemických hnojiv odpadní vodou.

Kromě vládních benefitů farmáře navíc motivuje i úspěch jiného saharského projektu, kdy alžírští farmáři před dvěma lety sklidili svou první úrodu pouštních krevet.



Chov ryb v Mexiku a na Blízkém východě

S chovem ryb mají zkušenosti i farmáři z jiných suchých oblastí, například z Arizony. Prostřednictvím akvakultury zdejší zemědělci zlepšili kvalitu půdy, ušetřili peníze za hnojiva a odchovanými rybami zvýšili své příjmy, nastínil výhody akvakultury profesor Arizonské univerzity Kevin Fitzsimmons.

„Chov ryb v poušti je klíčový i pro rozvinuté země, protože s vodou bychom měli zacházet mnohem efektivněji,” vysvětlil Fitzsimmons. Sám pomáhal s výstavbou rybích farem na pouštích ve Spojených státech, Mexiku a na Blízkém východě. Protože ryby potřebují méně prostoru než dobytek a mohou se konzumovat dříve, akvakultura je podle něj výrazně efektivnější.

Protože pouštní rybí farmy nejsou napojeny na vodní systémy, další výhodou je i snadnější kontrola přenosu nemocí, domnívá se expertka na rybí onemocnění na Ben-Gurionově univerzitě Dina Zulberg.