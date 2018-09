Hrozba skrytá v permafrostu. Bublající jezera v Arktidě straší vědce

Arktida se otepluje rekordní rychlostí, permafrost taje a nově vznikající jezera jsou zdrojem čím dál větších emisí skleníkových plynů do ovzduší. Vědci varují, že to může dál urychlit oteplování naší planety, píše list The Washington Post.