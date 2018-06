Psi zamčení v autě, želvy v kabelce. Trýznitelku poslal soud za mříže

Večerková se „proslavila“ neustálým porušováním zákazů chovu zvířat a zákazů řízení. Úřední zákazy ji však netrápily a stále si pořizovala další štěňata i jiné domácí mazlíčky. Loni v říjnu na sebe upozornila tím, že v zamčeném autě nechala živořit několik dní dospělého psa a štěně. Jeden ze psů byl nakrátko přivázaný vodítkem k opěrce hlavy, štěně zavřené v přepravce pro kočky plné výkalů. Psy vysvobodili až přivolaní policisté (více o případu čtěte zde).

Měsíc předtím její dva psi u nákupního centra Lužiny v Archeologické ulici útočili na kolemjdoucí (více zde). A loni v listopadu ji policie zadržela opět s dalším psem a dvěma želvami v kabelce. Jelikož měla Večerková na kontě více prohřešků u jiných soudů, dostala dva tresty – dvanáct a osm měsíců odnětí svobody.

Proti tomu se však odvolala státní zástupkyně, která požadovala, aby Městský soud v Praze vynesl nad dvaatřicetiletou ženou souhrnný trest. Večerkovou ve středu k líčení přivedla eskorta, jelikož už je čtyři měsíce ve vězení.

Trýznitelku zkoumali znalci, kteří došli k závěru, že trpí poruchou osobnosti. Podle nich má kvůli tomu snížené ovládací schopnosti, ale ne v takové míře, aby přestala být trestně odpovědná.

Senát pražského městského soudu ve středu uznal, že v jejím případě měl padnout souhrnný trest, a předchozí rozsudky zrušil. „Nebyl uložen souhrnný trest, jak měl správně být. Z toho důvodu jsme věc napravili,“ vysvětlila předsedkyně senátu Eva Brázdilová.

Městský soud vyměřil Večerkové nový trest osmnáct měsíců nepodmíněně a zákaz chovu zvířat na pět let. Ve vězení tak stráví o dva měsíce kratší dobu. „Považujeme trest v této výměře v sazbě do dvou let za přiměřený,“ řekla soudkyně s tím, že soud zohlednil i to, že si Večerková z dosavadních alternativních trestů ponaučení nevzala.

„Ta vaše péče, respektive nepéče o zvířata stále vykazuje znaky týrání zvířat, protože s nimi zacházíte nevyhovujícím způsobem,“ uvedla Brázdilová. „Pokud jde o řízení motorových vozidel, tak přestože máte zákaz, tu činnost stále vykonáváte. Z úředních záznamů vyplývá, že vaše chování za volantem také vykazuje znaky nebezpečnosti pro ostatní účastníky silničního provozu, byť jste zatím nezpůsobila žádnou kolizi,“ řekla soudkyně.

