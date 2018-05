Zeman jmenoval do čela armády válečného hrdinu Opatu

Když na přelomu let 1992 a 1993 na území bývalé Jugoslávie ostřelovali francouzskou základnu Karin, byl československý prapor jednotky UNPROFOR asi dvě hodiny cesty daleko. Francouzské jednotky kolegům pomoct nemohly, zničený most totiž vojáky od sebe úplně odřízl.

Na základnu tak vyjely pro asi padesátku Francouzů dva československé obrněné transportéry. V zalesněném členitém terénu se podařilo odříznutou jednotku zachránit. Čtyři českoslovenští vojáci, mezi nimiž byl i Aleš Opata, později dostali francouzský Válečný kříž.

Třiapadesátiletý Opata platí za jednoho z nejvzdělanějších a nejúspěšnějších vojáků naší armády, v armádě je 31 let. Kromě Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově absolvoval třeba prestižní Vysokou školu velení a štábu námořní pěchoty v USA, NATO Defence College v Itálii či Královskou akademii obranných studií v Londýně, kde je možné dosáhnout nejvyššího strategického vzdělání.



České armádě mohl Opata velet již dříve. Na generální štáb jej před třemi lety doporučil už Petr Pavel, když odcházel do vojenského výboru NATO v Bruselu. Opata byl ale tehdy jen pár měsíců na velitelství spojeneckých sil v belgickém Monsu. Funkci tak získal Josef Bečvář.

Tomu ještě mandát loni v létě prodloužil bývalý ministr obrany Martin Stropnický. Jeho nástupkyně Karla Šlechtová se ale rozhodla, že vzhledem k Bečvářovu důchodovému věku mu už funkční období natahovat nebude.

Šéfové armády Karel Pezl (1. 5. 1991 až 30. 6. 1993)

Jiří Nekvasil (1. 7. 1993 až 30. 4. 1998)

Jiří Šedivý (1. 5. 1998 až 30. 11. 2002)

Pavel Štefka (1. 12. 2002 až 28. 2. 2007)

Vlastimil Picek (1. 3. 2007 až 30. 6. 2012)

Petr Pavel (1. 7. 2012 až 30. 4. 2015)

Josef Bečvář (1. 5. 2015 až 30. 4. 2018)

Aleš Opata (od 1. 5 2018) Zdroj: ČTK

Zeman Bečvářovi ve středu poděkoval za vykonanou práci. „Sloužil jste dobře, sloužil jste poctivě a sloužil jste věrně,“ řekl. Opatu prezident podle svých slov jmenoval i kvůli tomu, že má zkušenosti ze zahraničních misí, a může tak být inspirací pro činnost armády.

„Tato armáda není určena jenom k tomu, aby prováděla cvičení a manévry, ale také aby bojovala, například v Afghánistánu,“ řekl Zeman a zároveň podpořil návrh ministryně obrany na posílení českých zahraničních misí.



Opata ve středu při jednání sněmovního branného výboru novinářům podle ČTK řekl, že bude pokračovat v tom, co začal jeho předchůdce. Za hlavní priority svého působení označil rozvoj pozemních sil, ve kterých bude potřeba především přezbrojit 7. mechanizovanou brigádu na nový typ techniky. Nákup bojových vozidel pěchoty bude stát asi 50 miliard korun a půjde o dosud největší armádní obchod.

U letectva Opata označil za prioritní dokončení nákupu mobilních radiolokátorů (MADR) a vrtulníků. Jako další důležitou oblast jmenoval pokračování náboru nových vojáků. Časem si chce přivést své spolupracovníky. Zdůraznil ale, že k 1. květnu nevymění „půlku generálního štábu“. „Nikdo ho nechce rozkolísat, chceme, aby generální štáb byl stabilní,“ poznamenal.

Vojenský selfmademan

Když vojenští experti srovnávají Bečváře s Opatou, hovoří o zcela rozdílných typech vojáků. Zatímco Bečvář je považován za typ štábního důstojníka, dosavadní zástupce šéfa generálního štábu Opata je podle nich takový vojenský selfmademan, který se do vrcholných armádních funkcí vypracoval postupně – byl velitelem čety, roty, praporu, později působil na generálním štábu, cvičil mechanizované vojsko, velel chrudimským výsadkářům.

Mezi roky 2010 a 2014 řídil všechny operace českých vojáků v zahraničí. „Šel poctivě po všech pozicích, ve všech uspěl a postupoval dál až do těch nejvyšších,“ říká o Opatovi náčelník generálního štábu z let 1998 až 2002 Jiří Šedivý. „Vojáci ho respektují,“ dodává Šedivý s tím, že spolu se znají od začátku 90. let z misí v bývalé Jugoslávii. Později Opata velel i rekonstrukčnímu týmu v Afghánistánu.

Šlechtová chce, aby štáb začal fungovat jako tým a generálové se přestali mezi sebou dohadovat. Dalším úkolem bude i reorganizace velení, na přetřes přijde jistě i vyzbrojení armády.

To bylo ostatně předmětem sporu Šlechtové a Bečváře, když ministryně štáb kritizovala za nepřiměřené požadavky v zakázce na nákup dvanácti víceúčelových vrtulníků přibližně za 12 miliard.

Jméno nového generálního náčelníka oceňují politici napříč stranami. Pozitivně se vyjádřila i předsedkyně parlamentního výboru pro obranu Jana Černochová. Rozhodnutí Šlechtové posvětil i prezident Zeman, který loni Opatu jmenoval do druhé nejvyšší české vojenské hodnosti generálporučíka.