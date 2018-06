Injekce s adrenalinem se zasekávají, alergiky mohou ohrozit na zdraví

Lidé trpící těžkou alergií na potraviny nebo hmyzí bodnutí by si měli dávat větší pozor na to, které přípravky ke své léčbě používají. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v současnosti varuje před injekčními pery s adrenalinem, která se mohou při aplikaci zablokovat. Problém je u výrobku EMERADE šarže TE0079 s expirací do října 2018.