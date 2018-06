O víkendu bude aktivita klíšťat nejvyšší. V pátek roztoče zklidnily bouřky

„Předpověď vytváříme s určitým prostorovým nadhledem a děláme ji v průměru na celý den. Stupeň aktivity klíšťat se ve čtvrtek snížil. Předpověď na pátek uváděla stupeň osm a prognóza na sobotu stupeň devět kvůli bouřkám, které jsme očekávali na většině území,“ řekl iDNES.cz biometeorolog Tomáš Vráblík.

„Vydatné a přívalové srážky spolu s vysokou vlhkostí snižují přirozenou aktivitu klíšťat. Ochlazení je v bouřkách minimální a na klíšťata nemá vliv. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia jsou pro ně optimální,“ doplnil.

O riziku onemocnění klíšťovou encefalitidou informuje mimo jiné Mapa přírodních ohnisek, kterou připravil tým z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Barevnost určuje míru nebezpečí - zelená je nejmenší, červená až fialová nejvyšší.

Mapa ukazuje dlouhodobý statistický průměr, a tak se aktuální míra nebezpečí nákazy může lišit. Lidé se však díky mapě mohou dozvědět, na jakých místech si mají dávat na malé parazity pozor.

„Klíšťat je hodně vzhledem k počasí, ale jejich infikovanost není vyšší než v jiných letech,“ řekla iDNES.cz Miroslava Burýšková, vedoucí laboratoře Protean, která se zabývá infekčností klíšťat. Podle výzkumu Proteanu přenáší až 27 procent klíšťat nějakou závažnou nemoc. Přes 11 procent klíšťat je pozitivních na borelii a téměř sedm procent klíšťat bylo pozitivních na méně známou babezii (jednobuněčný prvok, který napadá červené krvinky, pozn. red.). Až tři procenta klíšťat přenášejí encefalitidu.



Podle předpovědi ČHMÚ mají lidé při nejvyšším stupni rizika důsledně používat repelent. Pokud je to možné, tak by neměli vstupovat do listnatých a smíšených lesů a měli by se pohybovat pouze po zpevněných cestách.

Klíšťata žijí v listnatých či smíšených lesích a v porostech křovin s bylinným patrem, zejména na jejich okrajích. Často se objevují v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. V zemědělských kulturách se nevyskytují. Kvůli specifickým nárokům na vlhkost se klíšťata neobjevují na otevřených a suchých prostranstvích ani na rašeliništích a podmáčeném terénu. Žijí i v horských polohách.