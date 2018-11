Policie odložila oznámení na Aktip, které radilo léčit rakovinu milencem

O tom, že policie trestní oznámení odložila informovala Česká televize. Závěr kriminalistů musí nyní posoudit ještě státní zástupkyně, která si spis celé kauzy vyžádala ke kontrole.

„Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu není možné dovodit skutečnosti, které by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis k přezkumu tohoto postupu,“ sdělila ČT státní zástupkyně Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2.



Proti rozhodnutí se staví spolek Kverulant, který na Aktip v červnu podal trestní oznámení. Ředitel Vojtěch Razima uvedl, že proti závěrům policie podali stížnost. Tuto podmínku Klímová splňuje.

Aktip řeší i Česká lékařská komora

Situací v institutu se nadále zabývá Česká lékařská komora (ČLK). „Kauzu řešíme pořád. Na Aktip máme dvě stížnost, jednu z ministerstva, druhou podal sám prezident České lékařské komory Milan Kubek. Jsou podané na čtyři lékaře z institutu a ještě v nich nepadlo pravomocné rozhodnutí. Na to je ještě příliš brzo,“ uvedl mluvčí ČLK Michal Sojka s tím, že si nemyslí, že by komora rozhodla do konce roku.

Stížnost je mimo jiné podaná na šéfku institutu Jarmilu Klímovou. „V extrémním případě, pokud se prokáže její pochybení, tak můžeme paní doktorku vyloučit z komory. To samozřejmě neznamená, že nebude nadále dělat to, co dělá. Pro poradenství, které ona dělá, členkou být nemusí,“ dodal.

Podmínkou pro členství v ČLK je vystudovaná lékařská fakulta v Česku nebo jiná lékařská fakulta uznaná ministerstvem zdravotnictví.

Obchod se zdravím

Česká televize svůj dokument s názvem Infiltrace: Obchod se zdravím odvysílala ke konci května letošního roku. Film mapoval podivné praktiky v psychosomatickém institutu Aktip.

„Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit,“ popsala České televizi situaci herečka Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala. Za celým dokument stojí režisérka Šárka Maixnerová.

Klímová si však za metodami svých kolegů stojí. „Za postoji a terapeutickými metodami mých kolegů si stojím, byť naprosto chápu, že v podání tohoto pořadu jsou předestřeny jako nevěrohodné. Všechny terapeutické a diagnostické metody uvedené v tomto pořadu jsou mezinárodně certifikované a mohu to doložit,“ uvedla.

