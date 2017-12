Zemřel nejstarší obžalovaný Čech. Před soudem byl za akci Kulak

AKCE K (KULAK) centrálně řízená akce, která vedla k ožebračování selských rodin, probíhala od 1. listopadu 1951 do 18. ledna 1954

místní komunističtí funkcionáři často dle libosti určovali, kdo je kulak a nepřítel lidově demokratického zřízení

nepohodlným sedlákům pak bylo určeno „nové pracovní místo a místo nového pobytu mimo obvod obce dosavadního bydliště“

celá rodina se musela vystěhovat zpravidla do tří dnů a na vlastní náklady

selské grunty propadly státu, původní majitelé si mohli nechat jen to nejnutnější - šatstvo, zásoby potravin na několik dní, stůl, židle či postel

rodiny byly stěhovány do nevhodných prostor, žily pod dohledem a do původního bydliště se nesměly vrátit (například ani na pohřeb příbuzného)