Jen za loňský rok je díky nám Česko o 10 miliard bohatší, tvrdí Airbnb

Tvrdíte, že jste loni do české ekonomiky přivedli přes 10 miliard korun. Z toho 2 miliardy měly tvořit výdělky hostitelů a dalších 8 miliard finance, které zde utratili návštěvníci. Jak jste k takové částce došli?

Výdělky hostitelů samozřejmě známe přesně. A pokud jde o hosty, v lednu jsme provedli rozsáhlý průzkum, díky kterému jsme byli schopni odhadnout, kolik peněz v České republice utratili. Včetně toho, kolik vynaložili za návštěvy kulturních památek, lokálních kaváren a restaurací, či za nákupy v obchodech nebo za dopravu.

Myslíte, že by si tyto peníze do ČR jinak cestu nenašly? Pokud by neexistovalo Airbnb, neubytovali by se prostě v hotelech či hostelech?

Z části určitě ano. Z našich průzkumů však víme, že přibližně třetina hostů by bez Airbnb vůbec nepřicestovala, nebo by minimálně zůstala o poznání kratší dobu. A protože zůstávají déle, utratí také více peněz. Podstatná část těch deseti miliard tak pochází z aktivit, ke kterým by jinak nedošlo. Důležitější ale je, že i kdyby si tyto peníze cestu do Česka našly, českou ekonomiku by ovlivnily zcela odlišně.

Airbnb a Česko v roce 2017 V Česku bylo loni 11 tisíc aktivních hostitelů.



aktivních hostitelů. Průměrný hostitel si ročně vydělal 54 tisíc korun a svůj byt pronajímal po 37 nocí.



a svůj byt pronajímal Průměrný věk českých hostitelů byl 38 let.



Do Česka loni zavítalo skrz Airbnb 1,02 milionu hostů , což představuje meziroční nárůst o 52 procent.



, což představuje meziroční nárůst o 52 procent. Hosté zde v průměru zůstali 3,2 noci .



. Slovensko za stejnou dobu navštívilo jen 106 tisíc Airbnb hostů, Maďarsko 801 tisíc hostů a Polsko 766 tisíc hostů.



Airbnb hostů, Maďarsko hostů a Polsko hostů. Nejčastěji si pomocí Airbnb ubytování obstarali Němci (137 tisíc), Američané (130 tisíc), Angličané (85 tisíc), Francouzi (79 tisíc) a Češi (70 tisíc).



Celkem si čeští hostitelé loni přišli na dvě miliardy korun .



. Hosté pak podle Airbnb v Česku utratili přes osm miliard korun.



Jak to myslíte?

Když vám jako hostitel naúčtuji sto euro za noc, devadesát sedm euro mně zůstane a použiji je na zaplacení nájmu či nákupy v obchodech. Peníze tak zůstávají v lokální ekonomice. Naproti tomu u hotelových řetězců často většina peněz okamžitě opouští Českou republiku a putuje tam, kde má daná společnost sídlo. Právě změna tohoto modelu, tedy toho, komu peníze z ubytování zůstávají a kde jsou ve výsledku utraceny, je podle mě klíčová. Turismus díky ní může být pro lokální ekonomiku mnohem přínosnější než kdykoli dřív.

Podle vaší studie se loni za pomoci Airbnb ubytoval v ČR více než milion hostů v bytech a domech 11 tisíců hostitelů. Jak si v tomto ohledu stojí naše země mezi okolními státy?

Naše studie se zabývá všemi zeměmi Visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, pozn. red.), kam loni skrze Airbnb zavítalo více než 2,7 milionů návštěvníků. A Česká republika byla nejnavštěvovanější destinací v celém regionu.

Lišíme se nějak i ve světovém měřítku?

Pozoruhodné je třeba to, jak rychle se zvyšuje zájem Airbnb hostů o Českou republiku a obecně o země Visegrádské čtyřky. V roce 2013 do těchto čtyř zemí přijelo přibližně 150 tisíc návštěvníků a loni, tedy jen o pět let později, už zmíněných 2,7 milionu. To je obrovský nárůst, který v mnoha světových zemích nepozorujeme. Zajímavé je i to, že ačkoliv velké množství lidí samozřejmě navštěvuje Prahu, stále více jich míří i do jiných koutů české země. V Praze narostl meziročně počet hostů o 55 procent, za hranicemi metropole to však bylo o 108 procent.

Máte i informace o tom, kolik Čechů využívá služeb Airbnb v zahraničí?

Ano, loni jich bylo 423 tisíc, necestovali však jen do zahraničí. Přes sedmdesát tisíc Čechů využilo služby Airbnb přímo zde v Česku. Na tom je vidět, že Airbnb neslouží jen mezinárodní turistice.

Airbnb s sebou však nepřináší jen benefity. Zaznívá, že se města jako Praha pomalu mění v ubytovny a stálí obyvatelé se stěhují pryč. Ať už z vlastní vůle, nebo je k tomu nutí majitelé, kterým se vyplatí pronajímat byty krátkodobě přes Airbnb než dlouhodobě místním. Pro nově příchozí chybí ubytování a ceny nemovitostí se zvyšují. Co si o tom myslíte?Nedostatek ubytování je velmi komplexní problém a nijak jej nepodceňujeme. Je však proti našim vlastním zájmům, abychom města přetvářeli tak, že si v nich místní obyvatelé nemohou dovolit sami bydlet...



Počkejte. Proč by vám to mělo vadit? Váš zisk přeci plyne z turistů, kteří se sem přijedou ubytovat...

Ano, jenže naši hosté vyhledávají jedinečné lokální zážitky. A pokud by města opustili starousedlíci, tyto zážitky by odešly s nimi. Města by pak byla příliš podobná a to není něco, po čem naši uživatelé prahnou, a proto to ani není to, co si přejeme my.

Nesouhlasíte tedy s tím, že Airbnb tento problém prohlubuje?

Nechali jsme si udělat mnoho studií ve spolupráci s externími odborníky, a vždy jsme zjistili, že naprostá většina našich hostitelů skutečně sdílí byt, ve kterém sami bydlí. U té menší části uživatelů, která to dělá jinak, jsme navíc připraveni vést diskuzi o tom, jak by měli být regulováni.

Airbnb má tedy podle vás zanedbatelný vliv na nedostatek volných bytů o odliv stálých obyvatel?

S podobnými problémy se potýkáme i v San Francisku. Nedávná, na nás nezávislá, studie ukázala, že ve srovnání s ostatními problémy v oblasti ubytování, mělo Airbnb naopak pozitivní vliv. Jen díky přivýdělku z Airbnb si totiž řada obyvatel mohla dovolit ve svém bytě zůstat i přes vzrůstající ceny nájmů.

Stejné je to podle vás i v české metropoli?

V Praze je přibližně 700 tisíc bytů. Airbnb nabídky z toho tvoří méně než dvě procenta a jen velmi malá část z těchto dvou procent jsou hostitelé, kteří v bytě sami nežijí. Když to srovnáte s obtížemi, které přináší urbanizace či nedostatečná výstavba nových bytů, je jakýkoliv vliv Airbnb minimální.

Už nejsme jen sdílená ekonomika, vyvinuli jsme se

Společnost Airbnb nicméně vznikla s odkazem na sdílenou ekonomiku. Tedy se záměrem, že se lidé budou dělit ve chvílích, kdy je sami nevyužívají, o věci pro které mají běžně uplatnění. Část vašich hostitelů ale své byty skutečně pronajímá celoročně a nebydlí v nich. To vám nepřijde jako odchýlení od původní myšlenky?

Řekla bych, že ač to je skutečně myšlenka, se kterou Airbnb začínalo, náš model se od té doby přirozeně vyvinul a nadále se vyvíjí. Naše platforma může být dnes prostorem pro nejrůznější druhy aktivit a je na nás a na jednotlivých vládách a městech, abychom se dohodli na tom, které z těchto aktivit by měly být regulovány a do jaké míry.

Další výtkou k Airbnb je tvrzení státu a měst, že díky němu přicházejí o peníze. Někteří lidé nedaní příjmy z pronájmů, nebo neplatí městům rekreační poplatky. Největší překážkou se zdá být skutečnost, že Airbnb odmítá s úředníky sdílet data o svých uživatelích. Proč tomu tak je?

Dovolím si zde nesouhlasit. Airbnb se snaží informace sdílet, typicky jde ale o anonymizovaná data, protože nám záleží na soukromí našich hostitelů. Potenciálním únikům daní z příjmů se snažíme předcházet a klientům neustále opakujeme, jaké jsou jejich povinnosti. A pokud jde o rekreační poplatky, tak to je oblast, kde se snažíme být velmi aktivní. Máme s více než čtyřmi sty úřady po celém světě ohledně těchto poplatků dohodu a v minulosti jsme jim už za naše klienty vyplatili přes 600 milionů dolarů.

V České republice takovou dohodu ale nemáte.

Ne. Ale jsme připraveni se o tom bavit a usilovat o to. Souhlasíme s tím, že by vláda a města měly mít z této aktivity prospěch. Stejně tak i naši hosté chtějí mít jistotu, že byly za jejich pobyt uhrazeny všechny potřebné poplatky.

Regulaci těch, kdo si udělali z Airbnb byznys, se nebráníme

Jednáte s českými autoritami o nějakém způsobu regulace Airbnb?

Ano, jsme jako společnost v kontaktu s několika vládními představiteli. Osobně se ale těchto jednání neúčastním a tudíž nemohu zacházet do podrobností.



V řadě zahraničních zemí už dnes úřady Airbnb regulují. V New Yorku například majitelé nesmějí pronajímat byt na kratší dobu než 30 dní. Jiné státy naopak omezily maximální počet dní v roce, po které může být konkrétní apartmán pronajat, například v Norsku na 90 dní ročně. V Česku zatím žádná regulace není, ale živě se o jejím zavedení diskutuje. Jak byste si jí představovali vy?

Naší hlavní ambicí je, aby města a státy rozlišovaly mezi profesionálními a občasnými hostiteli. Pro toho, kdo sdílí domov, ve kterém žije, by měla platit jednoduchá a jasná pravidla. Pokud si ale někdo byt koupí jen proto, aby ho pak skrz Airbnb pronajímal po celý rok, měl by být podřízen nějaké licenci radnice, která má mít samozřejmě možnost určit, zda to vůbec může dělat. Ale pro někoho, kdo nabízí svůj byt třicet až čtyřicet nocí v roce, když například cestuje, by tak přísné podmínky platit neměly.

Někteří čeští politici v poslední době přišli s myšlenkou, že by společenství vlastníků jednotek mohla ve svém domě krátkodobé pronájmy úplně zakázat. To by se vám zřejmě příliš nelíbilo, že? Dá se totiž předpokládat, že by majitelé bytů Airbnb ve svém domě zakázali, protože, když jejich soused ten svůj pronajímá, sami z toho nic nemají.

Chceme do budoucna zajistit, aby i majitelé okolních bytů profitovali ze skutečnosti, že někdo jiný v daném domě svůj byt nabízí. V USA už máme program zvaný „Zdravé budovy“, který umožňuje jisté sdílení příjmů. Funguje to tak, že pokud sama hosty ubytovávám ve svém bytě, tak i vy jako můj soused z toho máte prospěch, většinou ve formě nějaké určité částky, která jde do společného fondu.

Předpokládám, že to není povinné.

Ne, ale z vlastní zkušenosti, vím, že to na řadě míst dobře funguje.

Sousedé mohou špatné zkušenosti s Airbnb hlásit přes web

Například radnice Prahy 1 tvrdí, že se dlouhodobě potýká z řadou stížností od sousedů, kteří tvrdí, že se návštěvníci Airbnb v domech nechovají slušně a jsou hluční, či nepořádní. Můžete s tím něco dělat?

Jedním z nástrojů, který využíváme, je vzájemné hodnocení hostitelů a hostů. Pokud se tedy hosté nechovají, jak mají, nebo hostitelé nenabízejí to, co slibují, existuje způsob, jak tyto výhrady vyjádřit. Na základě těchto hodnocení se pak odvíjejí i možnosti konkrétních uživatelů dále účinně využívat služeb Airbnb. Musím ale říct, že naprosté minimum našich ubytování končí nějakým incidentem, či neshodou. Podle našich údajů se většina hostů Airbnb chová spořádaně. Přesto jsme spustili program „Sousedé hostitelů Airbnb“.



O co jde?

Pokud máte pocit, že váš soused hostí skrze Airbnb a máte na něj, nebo jeho hosty stížnost, můžete nám dát vědět skrze web airbnb.cz/neighbors. Tento odkaz jsme sdíleli i s pražskými radnicemi, které by jej měly umístit na své webové stránky.

A co v takových případech děláte?

Kontaktujeme obě zainteresované strany a snažíme se dosáhnout nějakého kompromisu. V případě, že ty problémy i přesto eskalují, nebo jde o hraniční události, které by mohly vyústit v účast policie či soudů, přijímáme vůči hostitelům či hostům odpovídající opatření. Není v našem zájmu, aby se naši hosté chovali nemístně. A pokud k tomu dojde, snažíme se to napravit.