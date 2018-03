Kurdské milice zahájí v Afrínu partyzánský boj. Budeme noční můrou, uvedly

Představitelé YPG, kteří z Afrínu uprchli, tvrdí, že někteří členové milic zůstali ve městě, aby „připravovali partyzánské útoky proti tureckým okupantům“ a jejich spojencům. „Chceme oznámit, že naše válka proti turecké okupaci a Svobodné syrské armádě vstoupila do nové fáze. Přesunuli jsme se od války přímé konfrontace k taktice hit-and-run, abychom zamezili velkému počtu civilních obětí na životech a poškodili nepřítele,“ cituje The Guardian.

„Oznámení o vítězství Erdogana (tureckého prezidenta, pozn. red.) a jeho aparátčíků bude pouze pískem v očích tureckého a mezinárodního veřejného mínění. Naše síly všude v Afrínu se pro ně stanou trvalou noční můrou,“ dodali představitelé YPG.

Turecko chce YPG vytlačit z blízkosti své jižní hranice se Sýrií. Proti YPG, které považuje za teroristickou organizaci, zahájilo ofenzívu v této oblasti v lednu, v neděli pak vstoupily jeho syrští spojenci do centra města Afrín, které je správním střediskem stejnojmenné pohraniční oblasti.

Mluvčí Svobodné syrské armády (FSA), kterou podporuje Turecko, řekl, že oddíly FSA při vstupu do Afrínu nenarazily na odpor. Exilová organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR) tvrdí, že ne všichni bojovníci YPG z města odešli, nicméně Turecko má město pod kontrolou. SOHR také informuje, že po vstupu Turků a jejich spojenců v Afrínu začalo rabování obchodů, domů i automobilů. Z města od pátku uprchlo na 150 000 civilistů.

Turecká tisková agentura Anadolu oznámila, že v noci na pondělí zemřelo při explozi v Afrínu jedenáct lidí. Mezi mrtvými jsou podle ní kromě sedm civilistů i čtyři členové protureckých oddílů. Po více než sedmi týdnech střetů přišlo o život v Afrínu a okolí až 250 civilistů.



Obětí je i první Britka

V bojích o Afrín padla také šestadvacetiletá Britka Anna Campbellová. Její otec to sdělil stanici BBC. Campbellová byla členkou ženské jednotky kurdských milicí YPG. Je první Britkou, která v Sýrii přišla o život jako členka YPG, a osmým občanem Británie, který v bojích v Sýrii zahynul.

Otec se o její smrti dozvěděl v neděli. Podle jeho informací dcera zahynula 15. března při tureckém bombardování.

Campbellová odjela do Sýrie loni, aby pomohla v boji Kurdů proti Islámskému státu (IS). „Chtěla vytvářet lepší svět a udělala by pro to vše, co bylo v jejích silách...měl jsem se víc snažit, abych ji přinutil se vrátit, ale byla zcela neústupná,“ citovala BBC otce.