Turci obléhají Afrín, civilisté se Kurdům nabízejí jako lidské štíty

Al-Džazíra v neděli napsala, že kurdské jednotce YPG chtějí civilisté pomoci v bojích s tureckou armádou a jejím předvojem v podobě Syrské svobodné armády (FSA). Nabízejí, že mezi jednotkou a Turky vytvoří lidský štít. Kurdové nabídku údajně přijali. Nepřátelé se totiž blížili příliš rychle.

„Rychlost útoku všechny překvapila,“ uvedl reportér serveru Alan Fisher s tím, že se do Sýrie chystali i Kurdové z Turecka. „A nejsou to jen lidé z kurdských oblastí. Slyšeli jsme zprávy o ženských či socialistických skupinách, které nabízejí své služby. Chtějí se postavit mezi FSA s Turky a YPG. Kurdové tímto lidským štítem říkají ‚dovolujeme si vás upozornit na humanitární stránku věci‘,“ dodal.

Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) v turecké ofenzivě od ledna zemřelo nejméně 199 civilistů včetně 32 dětí. Kurdský Červený půlměsíc podle BBC hovoří o 230 mrtvých včetně 35 dětí a o 688 zraněných. Turecká vláda však popírá, že by útočila na civilní cíle.

Před Turky nadále prchají tisíce lidí. V oblasti Afrínu navíc kromě leteckých náletů podle al-Džazíry trpí i nedostatkem vody a dalších základních služeb, od kterých je Turecko údajně odřízlo.

V úterý turecká armáda spolu s FSA začala obléhat už i samotný Afrín. Kurdové z YPG však popírají, že by bylo město obklíčeno. Podle Ankary je nyní pod kontrolou turecké armády více než polovina oblasti. YPG tvrdí, že Turecko bombarduje všechny silnice vedoucí k Afrínu a že tvrzení o obklíčení města je propaganda. Přiblížit se k městu je podle YPG kvůli bombám nemožné.

Turecko operaci zahájilo s cílem vytlačit YPG z blízkosti své hranice. Milice považuje za součást turecké Strany kurdských pracujících (PKK), řazené k teroristickým organizacím.



Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu v úterý řekl, že Turecko „zabezpečí“ také město Manbidž, které leží východně od Afrínu. V tomto případě by mohla turecká armáda narazit na americké vojáky, kteří jsou v oblasti a podporují odtud milici YPG, jež s Američany v zádech bojovala proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Ta je oficiálně poražena, úplně však nezmizela a podle britského deníku The Independent se mnozí bojovníci IS přidali k jednotkám FSA. A nyní tak po boku Turků bojují proti Kurdům. Se stejným smýšlením jako v IS, takže Kurdům údajně vyhrožují masakrem, pokud se nepřidají k jejich radikální formě islámu.

V jednom ze zveřejněných videí kurdské muslimy nazývají nevěřícími a vzkazují jim: „Při Alláhu, pokud se budete kát a navrátíte se k Alláhovi, vězte, že jste naši bratři. Ale pokud odmítnete, uvidíme vaše hlavy i to, že je čas utrhnout vám je.“

Podle SOHR by se vzhledem k povaze bojovníků FSA o svůj osud měli obávat nejen Kurdové, ale i jezídi, kteří v oblasti stále žijí. Právě na ně IS v minulosti útočil a z jezídských žen si dělal sexuální otrokyně. Rami Abdulrahman, který SOHR vede, tvrdí, že se objevila i videa, na kterých se Syřané z FSA vyptávají jezídů, kolikrát denně se modlí. Totéž dělali džihádisté z IS ještě před tím, než začali jezídské obyvatelstvo znásilňovat a vraždit.