V Africe zemřelo 5 milionů dětí za 20 let. Války je odřízly od lékařů

6:52 , aktualizováno 6:52

V Africe zemřelo na nemoci za posledních 20 let pět milionů dětí. Ozbrojené konflikty je připravily o dostupnost lékařské péče nebo pitné vody. Uvádí to studie publikovaná v odborném časopise The Lancet.