Tři čeští vojáci zahynuli při sebevražedném útoku v Afghánistánu

Útok se podle ministerstva obrany odehrál při patrole v okolí základny Bagrám. Sebevrah zaútočil v neděli kolem 3:50 hodin českého času v Čárikáru, hlavním městě provincie Parván.

„V uvedenou dobu prováděla pěší patrola běžnou činnost ve stanoveném prostoru. Následkem výbuchu utrpěli tři čeští vojáci smrtelná zranění,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Oběťmi jsou podle české armády rotný M.M. (1982), desátník K.B. (1990) a desátník P.Š. (1993). Rodiny vojáků byly informovány, k dispozici jsou jim vojenští psychologové a vojenští kaplani.

„Zpráva o úmrtí vojáků je vždy to nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá,“ reagoval na atentát náčelník Generálního štábu AČR Aleš Opata.

Exploze dále zranila tři další členy rutinní hlídky, jednoho Američana a dva vojáky afghánské armády.

Severoatlantická aliance vede v Afghánistánu nebojovou misi Rozhodná podpora. Vojáci NATO nevedou v zemi bojové operace, podporují ale afghánské bezpečnostní síly.

Velitel mezinárodních sil v Afghánistánu John Nicholson uvedl, že jeho myšlenky a modlitby směřují k rodinám a přátelům padlých a zraněných. „Jejich oběť si budou pamatovat nejen naše srdce, ale také dějiny a posílí naše odhodlání,“ podotkl pro agenturu AP.



Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám.

„Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar, který je v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i velením Armády ČR.

Premiér Andrej Babiš zareagoval na zprávu o úmrtí vojáků na Twitteru. Uvedl, že jsou to hrdinové, kteří bojovali proti teroristům a vyslovil soustrast jejich rodinám a pozůstalým.



Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Je mi moc líto úmrtí našich tří vojáků v Afghánistánu. Hrdinů, kteří bojovali proti teroristům tak daleko od vlasti a které zavraždil sebevražedný útočník. Vážím si toho, co udělali pro naši zemi. Vyslovuji svou nejhlubší soustrast jejich rodinám a pozůstalým. 5 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Kondolence rodinám vojáků vyjádřil také ministr vnitra Jan Hamáček. „Zpráva o smrti tří našich vojáků v Afghánistánu mne hluboce zasáhla. Vyjadřuji upřímnou soustrast jejich rodinám v těchto těžkých chvílích,“ napsal.

V roce 2014 zemřeli v Afghánistánu při obhlídce terénu čtyři čeští vojáci. Další voják byl tenkrát těžce zraněn, zemřel po návratu do vlasti v české nemocnici. Stalo se to po explozi, kterou vyvolal sebevražedný atentátník v uniformě afghánské policie.