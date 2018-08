Taliban dobývá „afghánský klenot“, boje zuří dvě hodiny od Kábulu

Radikální hnutí zaútočilo v noci na pátek na velitelství policie a další vládní budovy. Detaily o vývoji bojů jsou nejasné, neboť boje zničily většinu mobilních antén ve městě.

Vláda v Kábulu tvrdí, že pád města nehrozí. „Strategické lokality a centra ve městě jsou pod kontrolou afghánských ozbrojených sil a Taliban se skrývá v domovech obyvatel a obchodech a odolává,“ řekl náčelník generálního štábu Šaríf Jaftali.

Místní politici a obyvatelé však vykreslují situaci zcela jinak. Taliban podle nich kontroluje velkou část města o 150 tisících obyvatelích. „Pouze sídlo guvernéra, policejní centrála a komplex tajné služby zůstaly v rukou vlády a Taliban se je snaží dobýt,“ řekl Reuters regionální zákonodárce.

Vysoce postavený úředník, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že o život v bojích přišlo kolem 80 členů bezpečnostních složek a také blíže neurčený počet civilistů. Podle afghánské televizní stanice 1TV počet obětí překročil sto.

Nikdo přesně neví, jaká je situace, protože nejsou žádné komunikační služby,“ řekl Reuters jeden z členů rady provincie Ghazní. Dodal však, že vojáci zaujali v boji obranný režim. Podle reportéra agentury AFP se bojovníci Talibanu volně pohybují po celém městě a ovládli několik policejních stanovišť.

Here in Ghazni city all shops are closed due to ongoing intense fighting b/w #ANSF and Taliban, hard to find an open shop and buying Ice Cream.



Video: via social media pic.twitter.com/NZXp4sV4ES