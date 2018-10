Neutíká se, když začne být horko, říká o misi v Afghánistánu zástupce armády

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na začátku srpna tohoto roku zahynuli při útoku sebevražedného atentátníka v okolí základny Bagrám tři čeští vojáci, před pár dny se v okolí stejné základny dostala do střelby pětice českých vojáků a jeden z nich byl vážně zraněn. Včera se další českou obětí bojů v Afghánistánu stal rotný Tomáš Procházka.

K útoku člena afghánských bezpečnostních sil přímo na základně Šindánd v provincii Herát došlo včera před polednem našeho času. Procházka padl, další dva vojáci byli zraněni.

„Pokud se bavíme o posledním útoku, je velmi nepravděpodobné, že je to akce Tálibánu. Ale to je prozatím předmětem vyšetřování,“ podotkl Foltýn. „Hnutí Talibán sice rozšířil útoky, ale mezi vojáky nerozlišují. Jsou schopni sotva rozeznat americkou vlajku od české,“ dodal.

Není ojedinělé, že se teroristé z Tálibánu infiltrují do afghánské armády. „Myslím si, že je infiltrován, jak do policejních, tak armádních struktur. Ale není jisté, zda to v tomto případě byl člověk z hnutí Tálibán. Jsme schopni zjistit, co byl útočník zač,“ objasnil bývalý náčelník Generálního štábu Šedivý.



Otázku, zda jsou zástupci české armády v Afghánistánu vůbec potřeba, považovali oba hosté ve studiu za bezpředmětnou. „Není zbytečné že tam jsme. To je stejné, jako kdyby jste se zeptal hasičů, jestli utečou, pokud jim začne být horko,“ odpověděl jasně Otakar Foltýn.