Vědma dostala za okradení seniora pět let, o advokátce soud nerozhodl

Pondělní více než šestihodinové zasedání bylo z velké části neveřejné, odvolací senát se totiž zabýval okolnostmi týkajícími se nezletilé dcery Salačové. Dcery se zřejmě týkají i důkazy, které chce soud doplnit.

Soudkyně Kateřina Jonáková před veřejností pouze zrekapitulovala řízení u pražského městského soudu. Veřejně vyhlásila také rozsudek, jak je dáno zákonem.

Kunstová podle Jonákové nebyla pouze pasivní účastnicí podvodného jednání, jak se před soudem prezentovala. „Trest byl uložen na samé spodní hranici trestní sazby. Vrchní soud zohledňoval polehčující i přitěžující okolnosti. Jako polehčující okolnost vidí soud řádný život obžalované, její dobročinné aktivity,“ řekla soudkyně. Přitížilo jí naopak to, že se trestných činů dopustila opakovaně.

Salačová byla před osmi lety správkyní majetku seniora. Na počátku roku 2010 zjistila, že tehdy šestaosmdesátiletý muž, který trpěl Alzheimerovou chorobou, vlastní hodnotný majetek. Podle obžaloby ho navštívila v sanatoriu, kde ho nechala podepsat prázdné papíry, pomocí kterých pak majetek muže převedla na Kunstovou, od níž si prý nechala předpovídat budoucnost. Mimo jiné šlo o mužovu rodinnou vilu, družstevní byt nebo rodinnou hrobku.

Salačové hrozí trest od pěti do deseti let

Poté, co v květnu stejného roku muž zemřel, Salačová podle spisu zfalšovala závěť, aby na Kunstovou převedla i zbytek jeho majetku. Dokument ale napadli další dědicové. Celková hodnota majetku, který Salačová podle závěrů policie převedla nebo se chystala převést, dosáhla skoro 30 milionů korun.

Obžaloba také tvrdí, že Salačová s Kunstovou vydíraly družku zemřelého, na kterou přepsal jeden ze svých bytů. Ženu prý pod pohrůžkou násilí donutili podepsat s Kunstovou darovací smlouvu. Kunstové mohla být za podvod a vydírání potrestána od pěti do deseti let, Salačové stejný trest stále hrozí. Městský soud jjí loni v lednu uložil osm let, žena se však odvolala.

Podvod policisté odhalili díky odposlechům a tomu, že se další spolupachatelé - Martin Goga a Marek Pavko - přiznali. Muži podepisovali jako svědci falešnou závěť, s jejíž pomocí chtěly ženy získat seniorův zbylý majetek.

Soud je potrestal dvouletou podmínkou. Stejný trest dostal také advokát Jan Slunéčko, který falešné závěti ověřoval. Všichni tři i státní zástupkyně se po vyhlášení rozsudku u pražského městského soudu vzdali práva na odvolání, v jejich případě tedy rozsudek nabyl právní moci loni v lednu.