Kvůli náporu polských turistů zkolabovala doprava do Adršpašských skal

K uzavření přechodu došlo v 11 hodin. O dvě hodiny později pak policie uzavřela i všechny vjezdy do Adršpachu a Teplic nad Metují, řekl mluvčí policie Ondřej Moravčík.

Na návštěvu pískovcových skalních měst se v dnešní sváteční den vydaly tisíce lidí.

„Všechna parkoviště turisté zaplnili. Začali parkovat i podél silnic, a tím je ucpali. Případným zájemcům o návštěvu Adršpachu a Teplic doporučujeme zvolit si dnes odpoledne raději jiný cíl,“ řekl odpoledne Moravčík. Policie dopravu v Adršpachu a Teplicích kvůli náporu turistů regulovala i o minulém víkendu.

Správci skalních měst odhadují, že minimálně dvě třetiny návštěvníků skal jsou z Polska. Například ze stodvacetitisícového polského Walbrzychu to je do Adršpachu necelých 30 kilometrů. I v Polsku mají v květnu několik dní volno, svátky tam připadají na 1., 3. a 8. května. Obce i Správa CHKO Broumovsko doporučují návštěvníkům, aby při cestě do skal v turisticky exponované dny využili vlak či jízdní kolo.

Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Hraniční přechod Zdoňov je již otevřen a v současnosti je se zvýšenou obezřetností možné jet i do Adršpachu a Teplic nad Metují. Policisté na místě situaci stále monitorují a návštěvníkům poskytují potřebné informace o dopravních komplikacích. 3 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Letošní novinkou pro návštěvníky Adršpašských skal je parkování zdarma na plochách nedaleko vstupu do skal. Obec si od toho slibuje rychlejší odbavení na parkovištích a plynulejší provoz na přilehlých komunikacích.

Na úkor toho se ale zvýšilo vstupné do skal. V hlavní sezoně zaplatí dospělí 120 korun, 70 korun děti a studenti, 50 korun stojí projížďka lodičkou a 320 korun pak rodinné vstupné. Loni v hlavní sezoně platili dospělí 100 korun, děti a studenti 50 a stejně za projížďku lodí.

O návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal se minulý týden zmínila i Asociace cestovních kanceláří. Podle ní budou muset některé české památky v budoucnu regulovat návštěvnost, protože počty turistů dosahují rekordních hodnot a návštěvnost stále stoupá. Kromě skal šlo také o Český Krumlov či zámek Hluboká.

Adršpašské skály společně s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1 803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.