Konec konspirací. Hitler zemřel v bunkru, ukázal test jeho zkažených zubů

„Neuprchl v ponorce do Argentiny, neschovával se na základně na Antarktidě, ani na temné straně Měsíce,“ říká francouzský patolog Philippe Charlier, který se svým týmem Hitlerovy zuby zkoumal.

Od konce války, kdy sovětští vojáci našli Hitlerovo ohořelé tělo, uchovávají chrup historici v Moskvě. Laici si jej mohli prohlédnout před osmnácti lety na výstavě, odborníci se k němu však podle německého listu Deutsche Welle (DW) dostali poprvé. Výsledky studie zveřejnili v odborném časopise European Journal of Internal Medicine.

Kromě zubů patologové prozkoumali také fragmenty lebky a potvrdili průběh sebevraždy. Poté, co Hitler pozřel kapsli kyanidu, se střelil do hlavy. A protože věděl, jak dopadl vůdce italských fašistů Benito Mussolini, rozkázal, že se jeho tělo musí bezpodmínečně spálit.



„Zuby jsou pravé, o tom není pochyb,“ ujišťuje Charlier. Dochované stoličky se podle něj shodují se záznamy, které po válce poskytla asistentka Hitlerova zubaře Käthe Heusermannová. Jejich pravost později spojencům potvrdil i samotný dentista Hugo Blaschke.

Patologové na zubech nenašli ani stopu po mase, což potvrzuje, že byl strůjce nacistického vraždění vegetarián. Určit jeho totožnost pomohly i nápadné a nezvyklé zubní můstky a protézy. Na těch jsou podle serveru ABC také dodnes vidět následky chemické reakce, kterou kyanid vyvolal.

Zubař byl po ruce i v bunkru

„Hitlerův chrup byl tak špatný - tak jedinečně špatný - že i samotné zuby jej umožnily identifikovat,“ dodává forenzní patolog Mark Benecke, kterého si na studii ostatků vůdce Třetí říše najala televize National Geographic.

Hitler měl podle něj zkažené zuby a nemocné dásně a kvůli tomu nejspíš také velmi špatný dech. I v bunkru, ve kterém se nakonec se svou novou manželkou Evou Braunovou zabil, měl svého osobního zubaře Blaschkea stále při sobě.

„Dochovaly se fotografie, na které opravdu není moc příjemný pohled,“ popsala pro izraelský list The Times of Israel Ljubov Summová, vnučka válečné překladatelky Jeleny Rževskaje. Ta dentální asistentce tlumočila a Rudá armáda jí nakonec cenný poklad svěřila. Slavící vojáci by totiž v opilosti zuby spíš ztratili, než dovezli do Moskvy.

Sovětský vůdce Josif Stalin podle DW na zprávu o Hitlerově smrti uvalil embargo, aby mohl rozjet konspiraci, že západní spojenci hledanému nacistovi pomohli uprchnout. Rževskaja tak o svých zážitcích mohla promluvit až po Stalinově smrti.

Asistentka Heusermannová pak strávila deset let v gulagu. Tím, že spravovala Hitlerův nemocný chrup, totiž podle Sovětů nacistům pomohla pokračovat ve válce, při které zemřelo více než šedesát milionů lidí. Sama přitom podle překladatelky pomohla ukrýt svého předchozího zaměstnavatele, židovského zubaře.

Francouzští patologové zkoumali dochované pozůstatky Hitlerova chrupu: