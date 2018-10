Před 50 lety vláda posvětila dočasný pobyt sovětských vojáků. Zůstali 23 let

9:42 , aktualizováno 9:42

Někdejší Československo bylo po roce 1945 jedinou zemí východního bloku, kde nebyla sovětská vojska. To se změnilo po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Jednotky z Maďarska, Bulharska a Polska sice postupně československé území opustily, sovětská vojska zůstala téměř 23 let, až do června 1991.