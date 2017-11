ŽIVĚ: Češi slaví 17. listopad. Připomínají si ho na Albertově i Národní

S věnci a svíčkami dorazili k památníku na Národní třídě během dopoledne zástupci většiny hlavních politických stran, ale také bývalý prezident Václav Klaus nebo herec Marek Daniel, který v roli Tondy Blaníka předvedl jeden ze svých satirických výstupů.

Ráno přišel uctít památku na Národní třídu předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Společně s ním položili květiny k památníku i další členové hnutí, například primátorka Adriana Krnáčová či ministři Martin Stropnický a Karla Šlechtová. Babiš se při vzpomínce na Národní třídě setkal s hlasitým odporem několika protestujících. Obvinili ho ze zneuctění pietního místa, připomínali mu jeho údajnou spolupráci s StB a jeho kauzy jako Čapí hnízdo.

Na dotazy novinářů, zda už má vládu pohromadě, uvedl, že není kam spěchat. O případné podpoře KSČM Babiš řekl, že komunisti jsou jediní, kdo přišli s nějakými konkrétními požadavky.

Poslechněte si výjadření politiků, kteří dorazili na Národní třídu v Praze:

VIDEO: Politici na Národní třídě uctili památku 17. listopadu

„Teď nám dali Piráti své teze, ostatní strany se s námi o programu nebaví,“ řekl. Novináři mu připomněli také jedno z hesel 17. listopadu, které znělo Konec vlády jedné strany. Babiš odmítl, že on by při sestavování vlády chtěl uplatnit podobný princip. „Náš problém je, že máme poměrný systém, a ne většinový, to je problém celé Evropy. Pokud bychom měli většinový systém, nebyly by tu žádné takové debaty. To ale nelze srovnávat s totalitním systémem,“ řekl šéf hnutí ANO.



VIDEO: Andrej Babiš zapálil svíčku na Národní třídě

Šéf TOP O9 Miroslav Kalousek po zapálení svíčky reagoval na předchozí slova Andreje Babiše o tom, že společnost je rozdělená. Podle něho není síla společnosti v jednotě, ale v uznání různosti. Jestli je společnost rozdělená, tak podle něj jen na ty, kteří přijímají nebo odmítají život ve svobodě.

„Pravda a láska, které dnes někdo zpochybňuje a zároveň nazývá určitou skupinu lidí ‚pravdoláskaři‘, to je něco, co nechápu. Snad každý chceme žít v pravdě a každý chceme prožít lásku,“ uvedl prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Krátce okomentoval také současnou politickou situaci a uvedl, že pokud by byl prezidentem, požadoval by po případné vládě zajištěnou většinu v parlamentu. Přítomní lidé Drahošovi vyjádřili podporu voláním „Drahoš na Hrad!“ Méně přívětivého přijetí se na Národní třídě naopak dočkal předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura, který dorazil před Drahošem. Část přítomných ho uvítala pískotem a voláním „Hanba!“

Písní Gaudeamus igitur začaly proslovy na Albertově

Studenti se během 17. listopadu tradičně sešli v Praze na Albertově, aby si připomněli manifestaci z roku 1989. Na vzpomínkovém aktu Uctění památky PŘÍMÝ PŘENOS: Češi slaví 17. listopad. Na Albertově zaznělo Gaudeamus igitur17. listopadu vystoupí osobnosti akademického a veřejného života. Akce začne v 11 hodin a bude pokračovat až do deváté hodiny večer.

Letos zde nevystoupí prezident Miloš Zeman, který se zde naposledy objevil před dvěma lety po boku Martina Konvičky z tehdejšího Bloku proti islámu (více v článku Projev Zemana na Albertově). „Pan prezident žádnou akci neplánuje. Věnuje jako aktivní účastník 17. listopadu 1989 tichou vzpomínku a bude rád, že díky němu po letech opět ožil Albertov,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.



„V ulicích metropole budou od brzkých ranních hodin působit policisté z pořádkové a dopravní služby, kriminalisté, ale rovněž i policisté z cizinecké policie nebo antikonfliktního týmu. V případě příznivého počasí bude připraven i vrtulník,“ uvedla policie v tiskové zprávě. Pražská policie upozornila také na řadu uzavírek a omezení v dopravě. Lidem, kteří bydlí v dotčených lokalitách, doporučila zvážit dočasné přeparkování vozů. Cestující hromadnou dopravou by měli sledovat naplánované výluky na webu pražského dopravního podniku.

Sametovou revoluci připomene v Praze Festival svobody. Promluví na něm například Petr Pithart a zahrají Jiří Schmitzer, Laco Déczi nebo kapela Zrní. Pražský program festivalu se bude odehrávat na několika místech. Třeba na Národní třídě nabídne od 13 hodin pouliční slavnost Korzo Národní, organizovanou spolkem „Díky, že můžem“, koncerty či divadelní představení.



Ulicemi také projde satirický karnevalový průvod Sametové posvícení, tentokrát pod heslem Toto není kachna. Další průvod pod názvem Pravda nemá alternativu, který chce upozornit na šíření dezinformací, vyrazí od památníku na počest obětí komunistického režimu na Újezdě k Václavskému náměstí.



VIDEO: Proslov předsedy Senátu Milana Štěcha před Hlávkovou kolejí v Praze

Na Václaváku má být až 100 tisíc lidí

Pietní akce se tradičně konala u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici, kde si lidé připomněli památku padlých studentů z roku 1939. Zazněl požadavek 17. listopad uctívat opět jako Mezinárodní den studentstva. Uvedl to například předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Někteří účastníci mu výkřiky připomněli jeho spolupráci s komunistickou bezpečností. Ke koleji přišel také jeden z devíti kandidátů na prezidenta republiky Jiří Drahoš.

Na své tehdejší spolužáky vzpomněl i pamětník, student z roku 1939 Vojmír Srdečný, jemuž je 98 let. „Většině z nás bylo 20 let. Německé vojsko a gestapo vniklo do vysokoškolských kolejí v Praze, Brně a Příbrami. Nákladními auty nás odvezli do kasáren v Ruzyni. V těchto místech bez soudu bylo zavražděno devět představitelů studentského hnutí. Nejmladší byl Václav Šafránek, kterému v době vraždy ještě nebylo 19 let,“ řekl Srdečný.

VIDEO: ANKETA: Jak lidé vzpomínají na 17. listopad? Někdo byl doma, někdo v Rusku

Večer udělí v Národním divadle společnost Post Bellum Ceny Paměti národa osobnostem, které se zachovaly statečně při konfliktu s totalitní mocí.

Vyvrcholením pražských akcí bude odpoledne a večer Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí, který pořádá nezisková organizace Nerudný fest.cz (více v článku Chceme na Václavák dostat 100 tisíc lidí). Na Hudební a taneční fakultě AMU se také bude konat Koncert proti totalitě.

Státního svátku využijí ke svým demonstracím Mladí zelení, Národní demokracie a Dělnická strana sociální spravedlnosti.

Památku 17. listopadu 1939 i 1989 si připomene na několika místech i Brno, konat se bude třeba průvod na náměstí Míru. Hudební vystoupení či satirická představení jsou naplánována i do Jihlavy.