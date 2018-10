100 dnů vlády: zvyšování platů i penzí, zmatky kolem několika ministrů

Jak hodnotí vládu Petr Fiala (ODS): Její zahraniční politika ohrožuje naše národní zájmy, málo investuje a soustřeďuje se jen na předvolební úplatky pro občany.

Ivan Bartoš (Piráti): Vláda nám také představila rozpočet se schodkem 40 miliard, a to v době ekonomického růstu, který neřeší modernizaci ekonomiky a klade malý důraz na vědu a vývoj. Tomio Okamura (SPD): Je bezprecedentním skandálem trapas kolem obsazení ministerstva zahraničí. Máme připravený rozpočet s dluhem v době hospodářského růstu a činnost vlády nepřipomíná tým táhnoucí za jeden provaz, ale spíš dohodu o obsazení mocenských pozic, kde si všichni budou dělat, co chtějí. Vojtěch Filip (KSČM): Za pozitivní pokládáme především, že ČR má vládu s důvěrou a může přistoupit k nápravě některých negativních opatření předchozích vlád. Kritické výhrady máme k pomalému vývoji v personální situaci v resortu zahraniční politiky a v resortu zdravotnictví. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL): Konkrétních opatření vláda ještě neprovedla tolik, aby je bylo možné hodnotit. Jsou to zatím spíš populistické sliby a rychlé nekoncepční kroky, které nám můžou do budoucna zavařit. Jiří Pospíšil (TOP 09): Zahraniční politiku reálně řídí Andrej Babiš s Milošem Zemanem, a to není dobrá zpráva ani pro občany ČR, ani pro naše zahraniční partnery v EU. Na druhou stranu můžeme být rádi, že už se nenašel žádný ministr či ministryně, který by opsal svou diplomovou práci a musel by rezignovat. Petr Gazdík (STAN): Je slabé personální obsazení ministerských postů, kam byli zprvu dosazeni lidé, kteří podváděli již při svých akademických studiích a následovaly je osoby, které nemají dlouhodobé politické zkušenosti.

(čtk)