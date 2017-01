Německo zvýšilo dávku migrantům, kteří se vrací domů, na 32 400 korun

Do Německa za poslední dva roky přišlo téměř 1,2 milionu žadatelů o azyl, do vlasti se jich ale dobrovolně vrátila jen malá část z nich. Aby jich přibylo, rozhodla se německá vláda v rámci nového programu podpořit částkou 1 200 eur všechny migranty starší 12 let, kteří se ještě před skončením azylového řízení zaváží k návratu do vlasti a žádost o azyl vezmou zpět.

Na finanční pomoc ve výši 800 eur (21 600 Kč) pak budou mít nárok lidé, kteří z Německa dobrovolně odejdou, jestliže byla jejich žádost o azyl zamítnuta. Takováto podpora, která by u dětí mladších 12 let měla být poloviční, se bude vztahovat na občany vybraných zemí, například Afghánistánu, Pákistánu nebo Iráku. Šanci ji dostat naopak nemají třeba občané západobalkánských států nebo lidé, kteří mají peníze.

Dosud měli migranti, kteří šli dobrovolně zpět do vlasti, nárok na zaplacení cesty, 200 eur (5 400 Kč) v rámci cestovního příspěvku a dalších až 500 eur (13 500 Kč) na nový začátek života ve své domovině. Nově budou mít nárok na pomoc z obou programů dohromady.

Ministr vnitra Thomas de Maiziére věří, že se díky novým opatřením podaří výrazně zvýšit počet migrantů, kteří se dobrovolně rozhodnou k návratu do vlasti. „Apeluji na pochopení a rozum: Pro všechny, kdo v Německu nemohou zůstat, představuje dobrovolné vycestování oproti odsunutí tu lepší možnost,“ uvedl.