Turkům v Sýrii pomáhají naše zvláštní jednotky, prozradil Pentagon

V prohlášení vysvětlujícím novou roli USA po boku tureckých vojáků v Sýrii mluvčí Pentagonu Jeff Davis uvedl, že Američané působí jako poradci a poskytují další asistenci Turkům, kteří čistí území mezi severosyrskými městy Džarábulus a Ar-Raj. Do operací se prý zapojili na žádost Ankary.



„Přístup k turecko-syrské pohraniční oblasti je strategicky důležitý pro operace proti IS v Sýrii a Iráku,“ prohlásil Davis.

„Zamezením přístupu Islámského státu k turecko-syrské hranici se přeruší klíčové zásobovací trasy IS do Iráku a dále se izoluje metropole IS Rakka,“ řekl další mluvčí amerického ministerstva obrany Adrian Rankine-Galloway.

Podle Davise Američané poskytují ve své nové roli stejný výcvik, rady a další podporu jako zajišťují ostatním syrským opozičním skupinám, s nimiž spolupracují. Je to však poprvé, co tuto roli plní po boku tureckých vojáků, upozornila agentura AP.

Davis neupřesnil, kolik amerických vojáků s Turky spolupracuje. Podle jiných zdrojů jich je několik desítek. Patří mezi 300 amerických vojáků, jejichž působení při výcviku, poradenství a další asistenci v Sýrii schválil americký prezident Barack Obama.

Informace přichází po období napjatých vztahů USA a Turecka. Spojené státy minulý měsíc kritizovaly střety tureckých jednotek se syrskými kurdskými oddíly v severní Sýrii. Turecko je v NATO spojencem Washingtonu, ale nelíbí se mu podpora Spojených států kurdským milicím YPG, jež jsou nejefektivnějším partnerem USA v bojích proti Islámskému státu v Sýrii, uvedla agentura AP.

Syrští povstalci podporovaní Tureckem dnes postoupili dále na jih od turecké hranice. V bojích padlo pět rebelů a pět bojovníků Islámského státu, oznámila turecká armáda.

Několik amerických vojáků dnes vstoupilo do města Ar-Raj s cílem zlepšit koordinaci leteckých útoků proti Islámskému státu. Američané ale byli nuceni se z města stáhnout k turecké hranici poté, co syrští povstalci protestovali proti jejich přítomnosti ve městě, sdělily povstalecké zdroje.

Podle neověřené videonahrávky, která byla zveřejněna na internetu, povstalci ve městě Ar-Raj skandovali protiamerická hesla a hrozili vojákům USA násilím.