Do Německa se po 250 letech zatoulal zubr, po příkazu úřadů ho zastřelili

Zubra spatřil jeden ze svědků 13. září nedaleko města Lebus. Pobíhal kousek od řeky Odry. Pravděpodobně se sem zatoulal z polského Národního parku Ústí Warty. Pro Německo se jedná o unikát. Zubr ve volné přírodě zde nebyl spatřen posledních 250 let.

„V Německu byl po 250 letech spatřen divoký zubr a úřady ho hned chtějí zabít. Zastřelení chráněného zvířete, které nepředstavuje nebezpečí pro veřejnost, je však trestným činem,“ sdělil Christoph Heinrich ze Světového fondu na ochranu přírody serveru The Local.

Dodal, že jeho domovská organizace připravuje žalobu na postup úřadů (kompletní prohlášení Heinricha najdete zde). Lovci zvíře podle německých sdělovacích prostředků zastřelili minulý týden ve čtvrtek.

Paradoxní je, že nařízení kritizuje i braniborský ministr životního prostředí Jörg Vogelsänger. Pro server Der Tagesspiegel uvedl, že zubři nejsou nebezpečná zvířata.

„Pokud by byla, tak by musela být polovina Polska, pro které je zubr národním symbolem, považována za nebezpečnou oblast,“ vysvětlil. Podle svých slov nechápe, proč se zvíře neodchytilo a nepřevezlo do oblasti, kde by nikomu nevadilo.

Zubr evropský (někdy též nazývaný jako bizon evropský), je největším přežvýkavcem žijícím na starém kontinentu. Je zařazen na Červený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody. Je považován za takzvaný zranitelný druh. V minulosti se zubři běžně vyskytovali v západní, centrální i jihovýchodní Evropě.



Na konci 19. století už přežívali pouze na několika málo místech. V roce 1927 byl zubr dokonce považován ve volné přírodě za vyhynulý druh. Díky snahám ochranářů se ho však v posledních letech daří do volné přírody vracet.