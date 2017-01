Slováci potrestaní za zotročování mohou v Česku zůstat, rozhodl soud

Erice Harvanové a jejímu synovi hrozilo kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody také vyhoštění na dobu neurčitou. Soudy o něm rozhodly již dříve, Nejvyšší soud ale trest zrušil a případ částečně vrátil k projednání. Nyní Harvanovi, původem Slováci, mohou zůstat v Česku. Rozhodnutí je pravomocné.

„Erika Harvanová zde má rodinné vazby. Její dcera zde má dům, bydlí tu, má děti,“ vysvětlil advokát Radek Matoulek, proč by jeho klientka měla v Česku zůstat. Také obhájce jejího syna zmínil, že jeho klient žije v Česku přes deset let. Doložil to tím, že už v roce 2006 byl Harvan v Česku odsouzen. „Ztotožňuji se se slovy mého obhájce,“ uvedl krátce Harvan. Jeho matka možnost posledního slova nevyužila vůbec.

Rodina žijící na Královéhradecku oslovovala muže bez přístřeší například na nádražích. Lákala je na to, že jim zajistí ubytování a práci. Poté je zotročila tím, že je nechávala pracovat ve svém bazaru nebo se starat o domácnost, žádné peníze jim ale nevyplácela. Poškození dostávali jen jídlo v omezeném množství a rodina je držela v nevyhovujících prostorách - ve sklepě nebo na půdě (čtěte zde).

Část poškozených Harvanovi donutili, aby si na své doklady vzali půjčky. Získané peníze jim zabavili. Lidé, kteří byli již tak v silné finanční tísni, se kvůli tomu stávali nesplácejícími dlužníky a jejich situace se ještě zhoršila.

Původně byl mezi obžalovanými také Stanislav Harvan, manžel Eriky a otec Erika. Zemřel ale dříve, než věc dospěla k vrchnímu soudu. Právě na něj ostatní obžalovaní sváděli největší díl viny.

Erice Harvanové a jejímu synovi soud původně vyměřil trest v délce osmi roků, po odvolání se ale jejich trestnou činností soudy zabývaly znovu a obžalovaní si vyslechli tresty sedm a šest let ve věznici s dozorem (více zde). Kromě toho propadly státu některé jejich věci, používané při trestné činnosti, například notebook a mobil.

Oba odsouzení jsou ve vazbě již od jara roku 2014. „Dosavadní výkon vazby se započítává do trestu,“ upozornil soudce Viktor Mach. Harvanová i Harvan si tedy budou moci již letos zažádat o propuštění na podmínku.