Vzduch v autech je znečištěnější než venku. Ohrožuje děti, varují vědci

Podle fyzikálního chemika a bývalého vědeckého poradce britské vlády sira Davida Kinga je riziko vystavení toxickému ovzduší uvnitř aut mnohonásobně vyšší.

„Děti sedící v zadní části vozidel jsou zpravidla vystaveny nebezpečnému znečištění ovzduší. Můžete řídit čisté auto, ale vaše děti sedí v krabici, která sbírá toxické plyny ze všech vozů kolem vás,“ uvedl King pro deník The Guardian.

Znečištěné ovzduší podle vědců škodí dětským plicím, které se teprve vyvíjejí. Nejnovější výzkumy také naznačují, že může ovlivnit i schopnost dětí učit se a dokonce poškodit jejich DNA. Vědci v Barceloně zjistili, že znečištěný vzduch může rovněž snížit schopnost dětí soustředit se a zpomalit jejich reakce.

King uvádí, že pro děti by bylo mnohem lepší do školy chodit pěšky nebo jezdit na kole. „Pro naše zdraví by bylo nejlepší auta opustit. (...) Kdyby víc řidičů vědělo, jak mohou svým dětem ublížit, myslím si, že by si dvakrát rozmysleli, než by do auta nasedli,“ řekl.

Hrozba respiračních potíží

Že jsou řidiči vozidel vystavení většímu znečištění ovzduší než chodci či cyklisté, kteří se pohybují na stejných silnicích, už prokázalo několik experimentů.

„(Znečištění ovzduší) je uvnitř aut devětkrát až dvanáctkrát horší než venku. Auto má spuštěný ventilátor, který nasává čerstvé zplodiny z auta nebo náklaďáku před sebou, a ty směřují přímo do zadní části, kde sedí děti,“ uvedl odborník na astma Stephen Holgate ze Southamptonské univerzity.

Dětem podle něj hrozí zpomalení růstu plic i astma a další respirační potíže. „Rodiče jsou zmatení, protože si myslí, že uvnitř auta je vzduch méně znečištěný než venku, ale není to tak,“ dodal Holgate.

To potvrzuje i Ben Barrat z King’s College London, který v Londýně v roce 2014 porovnával vystavení znečištěnému ovzduší u lidí cestujících autobusy, auty, na kolech a chodci. „Řidič auta byl jednoznačně vystaven největšímu znečištění. Výpary z vozidel před ním a za ním se dostávaly do auta, kde zůstaly. Není pravda, že sezením uvnitř vozidla můžete znečištění uniknout,“ vysvětlil Barrat.