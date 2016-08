Většina hejtmanů dostala od čtenářů trojku. Hůř dopadli Hašek a Franc

Kvalitu a efektivitu práce třinácti končících hejtmanů oznámkovalo za uplynulých deset dní bezmála 75 tisíc čtenářů iDNES.cz. Známky jim přidělovali z deseti „předmětů“ - například znalostí potřeb kraje, vystupování na veřejnosti či prosazování zájmů regionu.

Jednoznačně nejvíc lidí mělo potřebu ohodnotit čtyřleté fungování hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška (ČSSD), na kterého se před krátkou dobou snesla kritika kvůli kauze fiktivní mluvčí a spolupráci s marketingovou agenturou nepravomocně odsouzené lobbistky Jany Mrencové (více zde).

Jeho průměrná souhrnná známka 4,29, s níž se ocitl na samém chvostu žebříčku šéfů krajů, odráží názor jednadvaceti tisíc čtenářů - tedy více než čtvrtiny všech hlasujících. Nejhůř hodnotili to, jakou uplatňoval politiku, jak plnil sliby a hospodařil s penězi.

Druhé nejhorší známky dostal na vysvědčení jeho stranický kolega a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. I on se ocitl se souhrnnou známkou 4,15 na pokraji propadnutí. Reakci obou dvou iDNES.cz shání.

Kromě Haška a France by si ze třídy odnesli velkou čtyřku ještě dva hejtmani - olomoucký Jiří Rozbořil s průměrem 3,81 a zlínský Stanislav Mišák se známkou 3,69. Ostatních devět hejtmanů po zaokrouhlení průměru všech deseti známek finišuje své čtyřleté funkční období s “dobrou“.

Řečeno slovníkem pedagoga si „tu nejhezčí“ trojku odnáší hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Souhrnná známka 2,68 jej vystřelila do pozice nejlépe hodnoceného krajského šéfa napříč všemi regiony.

„Velmi mě to těší a ukazuje to, že nejen já, ale celé vedení kraje neděláme práci tak špatně, a znamená to pro nás i vzpruhu v předvolebním boji,“ reagoval pro iDNES.cz Petera. Velkou předností je podle něj otevřenost kraje. „Každý občan za mnou může přijít a mluvit se mnou o problémech.“

Těsně za Peterou skončil se známkou 2,69 hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a třetí místo patří Miroslavu Novákovi z Moravskoslezského kraje.

