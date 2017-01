Tři léky v jedné tabletě. Pacienti s cukrovkou se dočkají snazší léčby

„Letos očekáváme, že budou pacienti mít k dispozici nové kombinace známých a užívaných léčivých látek v jedné tabletě,“ cituje MF DNES diabetologa Milana Kvapila z Fakultní nemocnice Motol. Tato tableta bude mimo již používaných obsahovat i nové preparáty, které výrazněji sníží cukr v těle a zároveň redukují pacientům váhu.

Dosud přitom tito pacienti musí často užívat i několik tablet za den. „Všichni víme, že pacienti užívají hodně tablet za den, je to pro mnohé nepohodlné a zhoršuje to i správnost užívání,“ říká předseda České internistické společnosti Richard Češka. Ten dodává, že trend 2-3 léků v jedné tabletě se bude postupně rozšiřovat a to nejen v případě léčby cukrovky.

Nejde však o jedinou novinku, která pacienty s diabetem v novém roce čeká. „Objeví se také kvalitnější a přesnější glukózové senzory - přístroje, které trvale měří hladinu cukru v těle a zobrazují hodnoty na displeji, dále nové inzulinové pumpy ,na jedno použití‘, které se ovládají mobilním telefonem.“ vyjmenovává Kvapil.

Změny se dotknou více než 800 tisíc Čechů, kteří cukrovkou trpí. Nejčastěji diabetem 2. typu, který postihuje starší pacienty.

Celkově by se podle MF DNES měla moderní léčba letos dostat k většímu počtu pacientů. Zdravotní pojišťovny budou mít zhruba o dvacet miliard korun více než loni. Ministerstvo zdravotnictví také na specializovanou léčbu pro letošek vyčlenilo o deset procent více než před rokem – celkem téměř 1,5 miliardy korun.