Filipínské děti mají pykat za své zločiny, trest by čekal i devítileté

Dětský fond OSN (UNICEF) před snížením věkové hranice trestní odpovědnosti varuje a navrhovaný zákon odsuzuje. „Až vyrostou, tak to, že strávili mládí ve vězení, je s největší pravděpodobností poznamená,“ řekla webu The Guardian místní představitelka UNICEF Lotta Sylwanderová.

V současné době je hranice trestní odpovědnosti na Filipínách stanovená na 15 let. Duterte a jeho spolupracovníci se snaží hranici snížit až na devět let. Předkládají přitom i další návrhy, které mají například obnovit trest smrti. Opozice argumentuje tím, že pokud by tyto změny prošly, mohlo by se stát, že bude devítileté dítě odsouzené k smrti. V zemi, kde policie popravuje podezřelé bez soudu po tisících, to však zní dost paradoxně.

Sylwanderová připomíná, že devítileté dítě plně nechápe následky zločinu. „Kromě toho, že je to proti lidským právům, je to také k dětem velice nespravedlivé. Potrestané by byly tak drsně, jak jen by to zákoník dovoloval, přitom za něco, co ani nechápaly, že je tak vážné,“ popsala zástupkyně UNICEF.

Nový zákon přitom podle ní kriminalitu nesníží, ale spíš může napomoct pravému opaku. Z dětí se ve vězení mohou stát dobře vycvičení zločinci, pokud budou vyrůstat mezi kriminálníky. Sylwanderová totiž připomíná, že už v rámci často zdlouhavého čekání na soud by děti sdílely s dospělými delikventy cely.

Podle policejních statistik přitom spáchají děti do 15 let v zemi méně než dvě procenta všech zločinů, což podle Sylwanderové Duterte zcela ignoruje. „Zdá se, že nedbá na fakta nebo si je vůbec nezjišťuje, než něco řekne,“ uvedla.

Policie zatýká desítky dětí denně

Duterte se do křesla prezidenta dostal loni v květnu (více zde). V kampani slíbil, že se zaměří na boj s drogovými dealery a po zvolení začal své sliby plnit. Jen za první dva měsíce v úřadu si jeho válka s místními zločinci vyžádala na dva tisíce mrtvých (více zde) a číslo se během loňského roku vyšplhalo na nejméně 5 700 lidí. Popraveny bez soudu byly tisíce občanů.

Mnoho jiných států a nevládní organizace filipínského prezidenta kritizují kvůli brutální kampani, jejíž metody odporují právnímu státu. Mezi oběťmi jsou podezřelí drogoví dealeři, ale i jen podezřelí drogově závislí. Zastřelené byly v některých případech i děti. „Zdá se, že se nesnaží chytit velké ryby. Střílí menší gangstery a drogové dealery ve slumech a chudých čtvrtích. Zdá se, že se však nikdo nezaměřuje na velké drogové lordy a že jich je v zemi docela dost,“ rozčilovala se v rozhovoru Sylwanderová.

Výbor OSN pro práva dítěte vydal prohlášení, podle kterého je snížení věku trestní odpovědnosti pod 12 let „mezinárodně nepřijatelné“. Už nyní přitom mohou být děti na Filipínách zadržené stejně jako dospělí. Nemohou však být odsouzené. Podle zprávy UNICEF zatkla takto policie na Filipínách od roku 1995 více než 52 tisíc dětí. Denně tak zadrží zhruba 28 dětí. Většinou jde přitom o drobné krádeže nebo čichání lepidel a rozpouštědel.

Duterteho příznivci usilovali o prosazení změn už v loňském roce, ale v Senátu roste opozice, která návrhu brání. UNICEF se snaží přesvědčit politiky, že zavedení změn by mělo hrozivé následky.