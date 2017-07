Když lidovci nechtějí koalici, tak radši pojďme sami, říká hejtman Půta

„Opuštění myšlenky koalice kvůli tomu, že nevycházejí první průzkumy, mi přijde jako špatné řešení,“ řekl Půta.

„Škoda, byl to dobrý projekt, který mohl uspět. Teď se rozhodneme, jestli jdeme sami, nebo vůbec,“ napsal na Twitteru poslanec Jan Farský. S účastí na kandidátce, která by byla nazvaná KDU-ČSL s podporu Starostů, nepočítá.

Šéf hnutí Petr Gazdík se ve středu omlouval Pirátům za to, jak je zpražil, když hned přispěchali s nabídkou spolupráce místo lidovců. Gazdík totiž původně reagoval, že „představa, že budeme vystupovat z EU nebo NATO, jak to chtějí třeba Piráti, ho neláká“. „Omlouvám se Pirátům, měl jsem mylnou informaci,“ uvedl ve středu předseda hnutí STAN.

O postupu Starostů a nezávislých rozhodne celostátní výbor hnutí příští týden v úterý. Teď jde o to, zda hnutí STAN „nerupnou nervy“ a nevypoví koalici, protože varianta „KDU-ČSL s podporou Starostů“ byla dosud pro STAN nepřijatelná, i když by taková forma spolupráce nepotřebovala pro vstup do Sněmovny deset procent hlasů, což je rozhodná hranice pro dvojkoalice.

Faktem totiž je, že lidovci koalici nevypověděli a jen fakticky zopakovali nabídku, kterou hnutí STAN dávali od začátku. Teprve když STAN nabídku oficiálně odmítne, museli by lidovci znovu řešit, co dál. A případně koalici vypovědět.

Bělobrádek ve středu uvedl, že podmínky spolupráce jsou stále velkorysé a partnerské. Na kandidátkách, jak byly sestaveny, by se totiž neměnilo nic. Hnutí STAN by dál zůstalo šest lídrů, jediné, co by se změnilo, by byl název volební kandidátky. A pak také, že by takovéto spojenectví obou stran stačilo k pokoření sněmovních bran jen pět procent hlasů.

„Já osobně jsem pro to jít samostatně, ačkoli to bude hodně trnitá cesta, ale už jen proto, že člověk zůstane rovný ve svých názorech. Pragmatické řešení je asi jít na kandidátky lidovců a na rovinu říkám, že někteří, a není jich málo, členové jihočeského STAN jsou v tomto víc pragmatičtí než já. Já jsem v životě taky pragmatik, ale v tomto nechci být,“ řekl lídr jihočeského STAN Jiří Švec.

Podle místopředsedy krajského výboru STAN v Královéhradeckém kraji Miroslava Noska se lidovci zalekli průzkumů. Starostové by podle něj měli opustit spojení s lidovci a jít do voleb samostatně. Zlínskému hejtmanovi Jiřímu Čunkovi se podle něj podařilo koalici rozbít, o což usiloval od začátku. Čunek to popírá. Důležitá podle něj není forma, ale obsah politiky, jenž se nabízí voličům.