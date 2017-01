Zasněžené stany, zavšivené deky. Uprchlíci na Balkáně klepou kosu

Železniční sklad nedaleko Bělehradu naplňuje štiplavý dým z ohníčků. Kolem plamenů se choulí skrčené postavy zachumlané do dek. Jsou to většinou uprchlíci z Afghánistánu, některým ještě ani nebylo patnáct let.

„Je strašná zima a všechno mě svědí, v mé dece jsou vši,“ postěžoval si zpravodajce televize SKY News třináctiletý Saíd Šerzád. „Chybí mi má rodina. Chybí mi táta, máma a brácha. Co mám dělat?“ ptá se hoch, za jehož cestu do Evropy jeho otec zaplatil pašerákům 6 000 dolarů (asi 150 000 korun).

Srbsko tvrdí, že ubytování dokáže zajistit maximálně pro 6 000 migrantů. Dalších nejméně tisíc lidí tak v současných mrazech přespává na ulici nebo ve vybydlených budovách a skladech za městem. Mnozí z nich tvrdí, že byli v azylových centrech odmítnuti, srbské úřady to však popírají.

Mráz v Egejském moři

Krizová situace panuje také v hotspotech na řeckých ostrovech v Egejském moři. Na ostrově Lesbos padly teploty pět stupňů pod bod mrazu, v dalších částech Řecka dokonce k minus 14. Stany běženců v přeplněném táboře Moria zasypal sníh, mezi obyvateli tábora se šíří zápal plic a chřipka.

„Snažíme se lidi co nejrychleji přesunout do hotelů,“ řekl listu The Guardian starosta ostrova Spyros Galinos. „Tolik sněhu jsem v životě neviděl. Elektrické vedení je přerušeno. Některé vesnice jsou izolovány od světa; bez světla, topení a vody. Pro každého je to těžké,“ dodal.

Uzavření balkánské stezky uvěznilo v Řecku přibližně 62 000 běženců. Asi 10 000 z nich je na ostrovech v Egejském moři. Na ostrově Lesbos je podle oficiálních statistik 5 491 běženců, přičemž Moria, hlavní tábor na ostrově, jich pojme méně než polovinu. Stovky běženců tak i v současných mrazech stále přespávají ve stanech. „To břemeno je neúnosné. Uprchlíci musí být převezeni do jiných center na pevnině,“ soudí Galinos.

Řecké úřady ve středu vyslaly k Lesbosu vojenskou loď, která má ubytovat přes 500 uprchlíků. Válečná loď pojmenovaná Lesbos má také přivézt na ostrov přenosná topná zařízení, teplé deky a další potřebné věci.

Počet lidí připlouvajících na ostrovy v Egejském moři loni výrazně klesl. Na tom má zásluhu především dohoda, kterou loni v březnu uzavřela Evropská unie s Tureckem. V roce 2016 dorazilo o téměř 80 procent méně migrantů než v roce 2015. Celkem jich bylo 182 500 a většinou pocházeli ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

Přemisťování uprchlíků z Řecka do ostatních zemí Evropské unie však zatím drhne. Evropa ze země stižené dlouholetou ekonomickou krizí převezla zatím pouhých 7 280 lidí, ukazují data zveřejněná tento týden. V táborech přitom každý den roste napětí přiživované etnickými třenicemi, útoky pravicových extremistů a nejistotou ohledně budoucnosti.

Počasí v Řecku by se podle meteorologů mělo od středy zlepšovat díky přílivu teplejšího vzduchu od jihu. Přes den by mohly teploty vystoupit až k 12 stupňům nad nulou. Obavy naopak nyní panují ze záplav, protože v uplynulých dnech napadlo v Řecko velké množství sněhu.