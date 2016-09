Boj s virem zika na americký způsob. Postřik zabil miliony včel

Zámořské sdělovací prostředky v uplynulých dnech zveřejnily záběry milionů mrtvých včel v Jižní Karolíně. „Ještě v sobotu miliony včel poletovaly a vyráběly zásoby medu na zimu. Dnes je tady cítit jen smrt. Červi a brouci se krmí medem a malými včelami. Láme mi to srdce,“ sdělila reportérům serveru CNN včelařka Juanita Stanleyová.

Stanleyová je spolumajitelkou Flowertown Bee Farm and Supply v Summervillu. Přišla o včelí populaci ze 46 úlů. Celkem se jedná odhadem o tři miliony včel. Vymírání včelstev podle Stanleyové začalo jen pár minut po tom, co v neděli úřady začaly s postřikem v rámci prevence šíření viru zika.

„Ty včely, které neuhynuly okamžitě, se snažily vytáhnout ven z úlů ty mrtvé. Teď budu muset zničit všechny své úly, med i vybavení. Všechno je kontaminované,“ tvrdí včelařka. Stejný zážitek podle ní má i zdejší hasič Andrew Macke, pro kterého je včelaření koníčkem. Přišel o tisíce včel.

Mrtvé včely z Flowertown Bee Farm and Supply:

Stanleyová tvrdí, že o postřicích nikdo nevěděl a včelaři tak nemohli ochránit své úly. „Andrew měl dva úly. Netušil, kde se bude postřikovat. Jeho žena mu zavolala. Včely mají kousek od domu. Viděla všude jen mrtvé včely,“ popisuje Stanleyová. Postřikování podle ní začalo bez varování v neděli v půl sedmé ráno a trvalo asi dvě hodiny. Jednalo se o první plošný postřik z letadel v tomto regionu za posledních 14 let

Podle serveru The Washington Post použily úřady pro postřik látku s názvem Naled. CNN pak uvádí přípravek Trumpet. Trumpet obsahuje druh pesticidu, který funguje na regulaci populace komára Aedes aegypti. Ten je roznašečem ziky. Podle produktového listu přípravku Trumpet je vysoce toxický pro včely při přímém styku. Obdobný efekt má také Naled, jak na Facebooku popisuje jedna z poškozených včelařek (více o Naledu najdete zde).

„Abyste minimalizovali nebezpečí pro včelstva, je doporučeno produkt aplikovat ne později než dvě hodiny po rozbřesku (...). Tím zajistíte aplikaci v době, kdy jsou včely nejméně aktivní,“ stojí v listu přípravku Trumpet (přečíst si ho můžete zde). Úřady tento postup dodržely, včely však i přesto uhynuly. Tvrdí také, že o postřicích daly vědět prostřednictvím letáku dva dny předem. Včelaři však o letácích nic neví. Přes email nebo telefon úřady údajně kontaktovaly také všechny včelaře zapsané do speciální databáze.

Stanleyová to odmítá. „Je to pravda, když postřikují z náklaďáků. Dají mi dopředu vědět, bavíme se o tom a já pak mohu své včely ochránit. O leteckém postřiku mi ale nikdo vědět nedal. Jinak bych křičela a prosila je (aby to nedělali),“ vysvětluje. Stanleyová by úřadům doporučila, aby postřik provedly v noci.

Nyní jí nezbylo nic. „Nebylo to jen o medu. Je to o tom, že včely vychováváte, prodáváte je jiným lidem. Vypouštíte je do světa. Teď už takhle nikomu nemohu pomáhat, protože jsou všechny včely mrtvé,“ dodává. Boj s virem zika tak má pro americké včelaře následky, ze kterých se budou vzpamatovávat několik let.

Onemocnění virem zika doprovází příznaky lehké chřipky, nemocný často ani nezjistí, že se mu virus do těla dostal. S virem lékaři spojují poruchu zvanou mikrocefalie, neboli zakrnění mozku u lidského plodu.

Současná epidemie trvá zhruba rok a nejvíce případů onemocnění bylo zaznamenáno v Brazílii. Virus se rozšířil do téměř celé Latinské Ameriky, případy se objevily i ve Spojených státech a v Evropě.

Likvidace kontaminovaných úlů: