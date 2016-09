Ženská obřízka je nutná, míní egyptský poslanec. Argumentuje slabými muži

Egyptský poslanec Elhamy Agina si svými kontroverzními slovy zadělal na problémy. Veřejně totiž schválil praktiku, kterou všechny organizace na ochranu lidských práv považují za barbarskou.

„Jsme populací, jejíž muži trpí sexuálními slabostmi. Je to evidentní, protože Egypt patří mezi největší odběratele sexuálně stimulujících přípravků, které konzumují jenom muži s problémy. Pokud bychom přestali se ženskou obřízkou, budeme potřebovat silné muže, takové ale nemáme,““ sdělil Agina.

Ženská obřízka Podle Světové zdravotnické organizace existuje několik typů tohoto zákroku, který se provádí obvykle nožem, žiletkou či nůžkami. Při prvním typu je částečně nebo zcela odstraněn poštěváček, při druhém kromě klitorisu také malé (a občas i velké) stydké pysky. U třetího typu se zúží i poševní otvor. Pro ženy má často těžké následky. Tradice ženské obřízky je poprvé zmiňována řeckými historiky. Obřízku podle nich podstupovaly ve starověkém Egyptě podobně jako muži také ženy. Rovněž na staroegyptských mumiích byly nalezeny známky ženské obřízky. Má tedy podstatně delší historii než islám.



Pro ženy je podle něj výhodnější podstoupit obřízku, píše server The Washington Post. Nebudou pak mít sexuální choutky, které by jinak zůstaly nenaplněny. „Ženy takto podpoří své muže a život bude pokračovat tak, jak má,“ dodal poslanec. Jeho slova nezůstala bez odezvy. Do poslance se pochopitelně pustily zejména ženy. Na sociální síti Twitter chytal stovky nesouhlasných reakcí.

V průběhu týdne Agina své kontroverzní výroky zmírnil. V lokálním deníku Al Masry Al Youm prohlásil, že se praktikování ženské obřízky zastával jen kvůli tomu, že je v egyptských podmínkách tuto praktiku téměř nemožné vymýtit. V rozhovoru pro jednu z egyptských televizí se pak omluvil také mužům, které původně označoval za sexuální slabochy. „Nechtěl jsem urazit egyptské muže. Jsou to praví chlapi, stejně jako já. Dám vám číslo na mojí ženu, zeptejte se jí,“ sdělil.

Praktikování ženské obřízky přetrvává v mnoha zemích po celém světě i přes kritiku aktivistů. Při obřízce se ženám odstraňuje část nebo celé zevní pohlavní orgány. Zákrok většinou neprobíhá pod dozorem lékaře a může vést k infekcím, problémům při menstruaci, neplodnosti a psychologickým problémům. V mnoha případech ženy po zákroku zemřely.

Zakázaná praktika

V Egyptě je ženská obřízka zakázána od roku 2008. Za její praktikování hrozí až tři roky vězení a vysoké pokuty. Ve schvalovacím procesu je zpřísnění trestů. I přesto je však rozšířena po celé zemi. Podle Světové zdravotnické organizace Egypt figuruje na předním místech v počtu ženských obřízek.

Statistiky z roku 2014 uvádí, že obřízkou prošlo 90 procent vdaných Egypťanek ve věku od 15 do 45 let. Dětský fond UNICEF uvádí, že na světě se obřízce podrobilo 200 milionů žen a že nejčastěji je prováděna v mnoha afrických zemích, na Blízkém východě a v Asii.

Problematika ženské obřízky se naposled stala tématem společenské diskuze v Egyptě na sklonku května. Po obřízce tehdy zemřela na jedné ze soukromých klinik sedmnáctiletá Majar Músová.

Podle egyptských sdělovacích prostředků byla dívčina matka zdravotní sestra a otec v minulosti pracoval jako chirurg. Operaci měla provést registrovaná lékařka. Možnou příčinou smrti zřejmě byly komplikace při anestezii.

