Žena musí prodat byt. Pojišťovna jí odmítla proplatit lék na rakovinu

Pavla Dandová je matka dvou tříletých holčiček. To nejzávažnější, co ji ještě před rokem trápilo, byla občasná bolest za krkem. Dnes je všechno jinak. Je totiž jasné, že se bolesti nezbaví prostým cvičením. Lékaři jí po naléhání objevili agresivní nádor rozrůstající se k páteři.

Dandová onemocněla synoviálním sarkomem, podle lékařů má šanci jí pomoci takzvaná biologická léčba. Nejde o žádnou experimentální metodu s nejistým výsledkem, ale o mimořádně cílenou léčbu s řadou razítek expertů. Lék organismus podněcuje k tomu, aby se co nejlépe s nádorem vypořádal sám.

Ač je od loňska lék schválený, Dandová se nyní dozvěděla, že jí ho zdravotní pojišťovna neproplatí.

„V léčbě se nyní hraje o každý den. Já měsíc čekala na jedinou větu. ‚Odmítáme, protože toto není jediná metoda léčby‘,“ řekla MF DNES Dandová.

Vyhodnocení pojišťovny má podstatný háček. Alternativou je pouze agresivní chemoterapie, u níž je dle lékařů Dandové jen poloviční šance, že bude úspěšná.

Případ, který by se v českém systému veřejného zdravotního pojištění neměl vůbec stát, hodlá maminka řešit tak, že prodá byt, ve kterém s dětmi a manželem žije.

Pokud totiž mladá rodina nedá dohromady každé tři týdny 96 tisíc korun za lék, sníží se úspěšnost léčby Dandové o polovinu. A pokud má být léčba smysluplná, může trvat i déle než rok.

Boj o účinnou léčbu

„Zákon hovoří o tom, že pacient se může domoci nasazení nehrazeného léku v případě, kdy tento lék nemá alternativu. Nicméně to se musí posuzovat i z hlediska újmy pacienta. Invazivní chemoterapie, která tělo pacienta poškodí, nemusí být vnímána z pohledu zákona jako přijatelná alternativa,“ uvedl odborník na zdravotní právo Ondřej Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců.

Příběh Davida, který bojuje s rakovinou pět let Případ otce dvou dětí, který trpí rakovinou ledvin a kterému pojišťovna zamítla léčbu navrženou onkologem, nabral příznivý směr. Poté, co iDNES.cz o situaci pětačtyřicetiletého Davida informoval, schválila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra úhradu jiného léku, který předtím sama navrhla. Léčba již začala.

Právník navíc upozorňuje, že jestliže pojišťovna rozhodnutí dostatečně nezdůvodnila, spor u soudu pacient vyhraje. „Setkávám se s tím, že pojišťovny se snaží hrát o čas. Spoléhají na to, že pacienti v takové situaci další prostředky za právníky utrácet nebudou,“ dodal Dostál.

Maminka chce vytvořit nadaci, která bude střádat dary na léky

Dandová se s odmítnutím pojišťovny nespokojila. Její příspěvek v úterý zaznamenal masivní odezvu na sociálních sítích. Její roční příběh je plný zvratů. Musela se rozhodnout mezi svým životem matky dvou dětí a životem svého nenarozeného dítěte. Po operacích, po nichž jí v páteři přibyl titan, ji lékaři považovali za vyléčenou. Konec to ale nebyl.

„Páteř mi zpevnili. Můžu fungovat poměrně normálně. Jen kvůli svému špatnému pocitu jsem si ale v květnu vyžádala další kontrolu. Ta zjistila, že nádor metastázoval do plic. A jako jedinou přijatelnou cestu mi lékaři doporučují právě nákladnou léčbu. Mám to štěstí, že si ho můžeme za cenu prodeje bytu dovolit. Ale je to těžká volba. V případě, že nebude léčba úspěšná, nechci nechat rodinu bez všech prostředků,“ popisuje Dandová.

Nyní plánuje vyhlásit sbírku, která by pomohla jí i dalším pacientům s podobnými problémy.

Mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny, která Dandovou pojistila, zatím vyjádření neposkytla. „Abychom mohli kvalifikovaně odpovědět, radíme se s našimi lékaři a čekáme na vyjádření expertů. Odpovědi samozřejmě poskytneme, kdy ale říci neumím,“ uvedla ve středu odpoledne mluvčí Elenka Mazurová.

Byrokracie brzdí dostupnost

Dandová není zdaleka jediným pacientem s podobným problémem. Ač je statisticky riziko výskytu její vzácné choroby jedna ku několika milionům, jen na základě své úterní výzvy na sociálních sítích se dozvěděla o třech dalších pacientech.

Stejnou diagnózu a stejný lék potřebuje i Miroslav Červenka. Čerstvému otci sarkom zaútočil na plíce. Jemu biologický lék odmítla uhradit pro změnu Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Červenka už je ve svém boji o něco dál. V červenci Městský soud v Praze rozhodl, že pojišťovna má povinnost rozhodnutí přezkoumat.

S tím, že mu pojišťovna odmítla proplatit účinné léky, bojoval i otec dvou dětí s rakovinou ledvin David. Potom, co o případu informoval iDNES.cz, pojišťovna své rozhodnutí revidovala (Více čtěte zde).

Odborníci přitom upozorňují, že lékařská věda se sice rychle rozvíjí, v Česku však byrokracie může za to, že značně trvá, než pojišťovny nové léky začnou hradit. A umírají tak lidé. „Přitom finanční náklady jsou minimální. V řádech desetin procenta peněz v systému zdravotního pojištění,“ dodává Dostál.