Zemřela letuška Vulovičová, jediná přeživší pádu letadla v Československu

Podle listu Večernje novosti žena několik dní nezvedala telefon, proto se její přátelé obrátili na policii. Ta se v pátek po poledni dostala do bytu a její tělo objevila ve vaně. Příčina smrti zatím není známa, nicméně žena pravděpodobně zemřela již před několika dny.

Její zdravotní stav nebyl již delší dobu dobrý. Žena žila v bytě žila jen se svými třemi kočkami. Na začátku ledna by oslavila 67. narozeniny. „Ještě jsem v šoku, dnes mi řekli, že našli Vesnu,“ citoval srbský list bratra Vulovičové. „Nejsem ve stavu, abych hovořil o detailech,“ dodal.

Let JAT 367 (registrační číslo YU-AHT) ze Stockholmu přes Kodaň a Záhřeb do Bělehradu se zřítil na konci ledna 1972 nedaleko České Kamenice. Havárii, při které přišlo o život 27 lidí, způsobil výbuch trhaviny ukryté v zavazadlovém prostoru letadla Douglas DC-9. „Tehdy se do letadla šlo jako do autobusu... kontrolní opatření nebyla jako dnes,“ cituje Vulovičovou web televizní stanice B92.

Podle závěrečné zprávy vyšetřovací komise jmenované tehdejším československým ministrem dopravy byla časovaná nálož skrytá v zavazadle v předním zavazadlovém prostoru.

Pachatele útoku se ale nikdy vypátrat nepodařilo, ačkoli se k němu krátce po činu přihlásili ustašovci, chorvatští odpůrci Titova komunistického režimu. Další nepotvrzená teorie tvrdila, že letadlo omylem zasáhla československá protivzdušná obrana.

Srbská letuška Vesna Vulovičová jako jediná přežila v roce 1972 pád letadla jugoslávské společnosti JAT, které se zřítilo na Děčínsku

Tehdy dvaadvacetiletá letuška později uvedla, že leccos nasvědčovalo tomu, že k výbuchu dojde. „Pamatuji si, že již od snídaně mluvil (jeden z pilotů) Ratko Mihić neustále o svém synovi a dceři. Jakoby byl jediný otec na světě. Jen o nich nonstop hovořil, jakoby cítil, že už je nikdy neuvidí,“ uvedla bývalá letuška.

V době pádu letounu se Vulovičová nacházela v zadní části letounu. Život jí zachránilo zřejmě to, že se zaklínila ve zbytku zádi, v kuchyňce, kde se navíc při pádu zabouchly dveře. Pád hlavních částí trosek navíc zbrzdily větve stromů a prudký svah (více zde).

Vulovičová při pádu z 10 tisíc metrů utrpěla množství zranění včetně fraktury lebky, zlomených nohou a tří zlomených obratlů. V důsledku toho ochrnula na čas od pasu dolů. Po několika náročných operacích však znovu začala chodit. „Je mnohem jednodušší zemřít,“ svěřila se Vulovičová v rozhovoru v roce 2012.

Žena si přežitím pádu vysloužila zápis do Guinessovy knihy rekordů. Hovořilo se tehdy o „zázraku“ u Srbské Kamenice. Okolnosti přežití srbské letušky zůstávají stále nejasné.

Po uzdravení Vulovičová pracovala ještě 18 let u jugoslávské letecké společnosti JAT. Ne však už jako stevardka, ale jako organizátorka letecké přepravy.