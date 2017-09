Doufám, že je mrtvá. Hledání přeživších v mexické metropoli ovládl chaos

12:33 , aktualizováno 12:33

Po středečním zemětřesení v Mexiku připomíná dříve prosperující čtvrť La Condesa v metropoli ruiny. Z těch se v nastalém chaosu snaží lidé vyprostit přeživší. Příbuzní už ani nedoufají, že se to podaří. Další lidé míní, že by se pomoci měli chopit odborníci. V troskách už je moc lidí a i pro ně to začíná být nebezpečné.