Celý dům byl jako z gumy, popisují turisté zemětřesení v Egejském moři

Epicentrum zemětřesení o síle 6,7 se podle listu Deutsche Welle nacházelo 10,3 kilometru jižně od Bodrumu a 16,2 kilometru východně od Kosu. Otřesy oblast Egejského moře zasáhly kolem půl druhé ráno místního času, většinu lidí proto vyhnaly z postelí.

„Já jsem asi pět kilometrů od městečka Kardamena. V půl druhé v noci se objevil jeden silný otřes, který trval zhruba 10 až 15 vteřin. Vzbudilo to celou rodinu, děti jsme vzali do náručí a vyšli s nimi před vchod našeho apartmánu,“ popsal pro Rádio Impuls Čech Ondřej Přibyl. Po největším otřesu podle něj následovalo ještě asi 20 menších otřesů, které trvaly až do pěti hodin.

„Když jsem se ráno na snídani bavil s místními Řeky, tak ti jsou na tuhle situaci poměrně zvyklí, protože to tady není neobvyklé,“ uvedl. Následky zemětřesení v ulicích podle Přibyla viditelné nejsou. „Jediné, čeho jsem si všiml, jsou bazény umístěné na terasách, ze kterých se voda vylila ven,“ dodal.

Dvacetiletá Britka Lauren Duffyová je na Kosu se svou matkou a sestrou. „Spaly jsme v našem hotelovém pokoji, když nás probudily skutečně silné otřesy. Všechny jsme křičely. Z hotelu nás evakuovaly,“ popsala.

Podobně situaci vylíčila i britská studentka Naomi Ruddocková. „Spali jsme a najednou jsme ucítili, jak se pokoj otřásá. Hýbal se, pohybovalo se doslova všechno. Byl to podobný pocit jako na lodi, nábytek se velmi rychle přesouval ze strany na stranu,“ uvedla pro BBC.

Mnozí turisté tak museli zbytek noci přečkat na lehátkách u bazénu. „Jistě existují i horší místa na noční kempování,“ komentoval to na Twitteru německý novinář Michael Heun.

Otřesy byly cítit i v nedalekém Bodrumu v Turecku. „Vyhodilo mě to z postele. Ta postel se pohybovala po pokoji a celý dům byl najednou jak z gumy,“ popsal pro iDNES.cz Martin Pešula z Teplic, který se do Bodrumu vydal s kamarádem.

Na stěnách budovy jsou podle něj patrné velké praskliny, kusy omítky popadaly na zem. „Okamžitě jsme museli ven. Venku už bylo několik ostatních lidi. Byl slyšet křik i pláč. Venku u bazénu je zatím shromaždiště. Většina lidi už odjela. My stále čekáme na delegátku, aby nám podala další informace,“ doplnil po 8. hodině.

Klienti dovolenou neruší, říkají zástupci cestovních kanceláří

Nemocnice v Bodrumu musely po zemětřesení ošetřit na 40 lidí. Úřady na Kosu potvrdily, že v noci zemřeli dva cizinci z Turecka a Švédska, dalších 120 lidí je zraněných. Čtyři z nich museli být letecky přepraveni na Krétu.

Zemětřesení ovlivnilo i letecký provoz. Letiště na Kosu bylo dočasně uzavřené, nyní už se ale jeho provoz obnovuje. Páteční odlet do Brna tak bude mít zhruba tříhodinové zpoždění. „Nezůstanem tu uvěznění, už víme, že jedem odpoledne na letiště,“ komentovala to na Twitteru brněnská studentka Barbora Hudečková.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová ráno uvedla, že mezi zraněnými nejsou žádní Češi. Zástupci cestovních kanceláří nemají zprávy ani o tom, že by se někdo z jejich klientů chystal dovolenou v Egejském moři zrušit.

„Spíše ráno volali ohledně aktuální situace, tak jsme je uklidňovali, že našich klientů se to nijak výrazně nedotklo, nikdo nebyl zraněný. Všechny hotely jsou v pořádku, žádný není zničený. Hotely jsou tam stavěny tak, aby zemětřesení dokázaly zvládnout, protože je to docela seismicky aktivní oblast,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Bezděk z CK Fischer.

Dovolené prý neruší ani klienti CK Alexandria. „Ne, určitě neruší. Turecka se to dotklo v okolí Bodrumu, kam my nelítáme, co se týče Kosu, tak máme štěstí, že máme klienty v letoviscích, která tím nebyla nijak dotčena. Všichni jsou v pořádku,“ uvedl Petr Šatný.