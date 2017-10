Zeman vrávoral kolem řečnického pultu, oživil pochyby o svém zdraví

Když se prezident Zeman během úterního shromáždění v sídle Rady Evropy s námahou zvedl z křesla, aby opustil sál, museli mu pomáhat osobní strážci. Vrávoravá chůze, při níž se politik přidržoval pultu, zavdala k další vlně zájmu o aktuální zdravotní dispozice hlavy státu.

Na internetu se následně začal šířit gif („pohyblivý obrázek“ vytvořený z videa), jenž má dokládat zhoršující se zdravotní stav prezidenta. Jedná se o část záznamu České televize z úterního shromáždění.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz iDNES.cz ohledně prezidentovy kondice připomněl, že Zeman trpí poškozením periferních nervů, takzvanou neuropatií, jež mu ztěžuje chůzi, čímž se nijak netají. A poznamenal, že „politika se nedělá nohama, ale hlavou“.

Neuropatie Je poškození periferních nervů, které postihuje značné procento diabetiků. Největší obavy mají lékaři právě v případě, že nemoc zasáhne dolní končetiny. Pak totiž existuje riziko vzniku diabetické nohy, což je vřed, který se špatně hojí. Neuropatie může u postiženého způsobovat ztrátu citlivosti a tím ovlivnit schopnost pohybu.

Na Twitteru označil televizní záběry šířící se na internetu za zmanipulované. Jedná se podle něj o „antikampaň“ před nadcházející prezidentskou volbou. Zda se Zemanův stav v poslední době zhoršil, mluvčí komentovat nechtěl.

Připomněl také prezidentův příměr, že se člověk při neuropatii pohybuje jako na biologických protézách. „Mám to už asi deset let. Mohutně vrávorám, občas padám ze schodů. Nedá se to léčit. Dá se to zastavit, což se snad podařilo. Tak jsem si pořídil hůlku, a díky tomu – alespoň na rovině – chodím o něco lépe,“ uvedl před časem Zeman.

Podle kontroly z července je Zeman v pořádku

Zdravotní stav prezidenta zajímá média dlouhodobě. Hrad kvůli němu dokonce letos v polovině srpna vydal prohlášení, že prezident je kromě neuropatie dolních končetin zdravotně v pořádku.



Odkazoval se při tom na stanovisko šéfa lékařského konzilia Martina Holcáta, který ve zprávě uvedl, že prezident se 20. července podrobil komplexnímu klinickému a laboratornímu vyšetření v Nemocnici na Homolce.

„Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že současný zdravotní stav pana prezidenta je velmi dobrý. Díky úpravě režimu a stravování došlo ke snížení hmotnosti a stabilizaci dlouhodobé hladiny cukru,“ shrnul závěry vyšetření Holcát (psali jsme zde).

Důsledek věku i životního stylu, soudí neurolog

Podle neurologa Martina Jana Stránského se na Zemanově zdravotním stavu projevil jeho věk i nezdravý životní styl. „Je to pán ve věku, na kterém jakožto lékař spatřuji důsledky nejen zmíněných zlozvyků, ale i cukrovky, poruchy paměti, stažení sebereflexe a celkového poklesu,“ sdělil iDNES.cz Stránský.



„U takovýchto pacientů bývá pokles mnohokrát ‚logaritmický‘, tedy rychlý a nikoliv stejnoměrný. Důvodem je, že prakticky selhávají všechny rezervy stejným tempem, takže jakmile selže jedna, není žádná další, která by to za tu první převzala,“ dodal.



Prezident se svým nezdravým životním stylem netají. Minulý týden dokonce vyvracel zvěsti, že omezil konzumaci alkoholu. „Alkohol piju rád a s neutuchající chutí,“ pochlubil se Zeman na závěr návštěvy Ústeckého kraje.