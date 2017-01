Kauza Peroutka vyšla státní kasu už na téměř 200 tisíc, Hrad se soudí dál

Kauza Peroutka Problematická slova o Peroutkovi řekl prezident Zeman na konferenci Let My People Live!, pořádané při 70. výročí osvobození Osvětimi. Následně je ještě několikrát doplnil. Peroutkovi připsal autorství článku s názvem Hitler je gentleman, který ale Peroutka nenapsal, a dále výroku o vytí s vlky. Uvedl také, že Peroutka a jiní intelektuálové podlehli fascinaci zrůdným učením. Peroutkova vnučka chtěla, aby se prezident za nepravdivé výroky omluvil. Když se jí toho nepodařilo dosáhnout, obrátila se s žalobou na soud. Ten prvoinstanční jí dal zcela za pravdu, odvolací později část žaloby zamítl a text nařízené omluvy zkrátil. Ani po pravomocném rozhodnutí se ale Hrad do určené doby neomluvil a Nejvyšší soud mu k tomu schválil odklad (více zde).