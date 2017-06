Šedivá myš s charismatem lahve od okurek, zhodnotil Zeman Sobotku

Zeman v pořadu nejdříve vytkl premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) to, že podle něj krátce před volbami zbytečně vyvolal koaliční krizi, když se rozhodl odvolat ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše.

Za slušné chování Zeman považuje, když si někdo před čtyřmi lety vybral někoho jako partnera, tak to s ním ještě čtyři měsíce do voleb vydrží. „Když ale někdo vyhazuje svého partnera čtyři měsíce před volbami, tak se chováš jako svině,“ uvedl prezident.

V drsném hodnocení Sobotky Zeman pokračoval. Vládu hodnotil „jako v krasobruslení“. Slušnou známku by podle jeho slov kabinet dostal za technické provedení. „Ale umělecký dojem je mizerný,“ dodal. „Politici mají oslňovat v dobrém slova smyslu, ale když tam máte šedivou bytost, která má charisma lahve od okurek, tak těžko můžete oslňovat,“ uvedl Zeman, jehož už tak napjaté vztahy se Sobotkou se vyostřily během nedávné koaliční krize.

Zeman v rozhovoru zkritizoval i ministra kultury a zemědělství. Podle prezidenta oba ministři propadli. Herman i Jurečka na Zemanovo známkování reagovali na twitteru.

Marian Jurečka (Twitter) @MJureka Dle prezidenta Zemana patřím spolu spolu s Danielem Hermanem k nejhorším ministrům v této vládě, tak vlastně jestli to není pochvala odpovědětretweetoblíbit

Při setkání s Trumpovou jsem zuřil

V pořadu Týden s prezidentem dále Zeman například mluvil o nedávné návštěvě Ivany Trumpové v České republice. Prezident prý zuřil, když mu bývalá manželka nynějšího amerického prezidenta a rodačka ze Zlína Ivana Trumpová při středečním setkání na Pražském hradě řekla, že odmítla funkci velvyslankyně USA v České republice. Odůvodnila to tím, že by to bylo moc pracovně náročné.

Diplomatický post podle Zemana nabídl Trumpové americký prezident poté, co o místo v Praze matka jeho tří dětí sama veřejně projevila zájem.

„Já jsem naprosto zuřil, a mít s sebou hůlku, tak by následovala analogická scéna jako s ministerským předsedou (Bohuslavem) Sobotkou,“ prohlásil Zeman. Trumpové vyčetl, že si měla stát za tím, co dříve řekla, a měla by cítit odpovědnost vůči zemi, z níž pochází. „A vy od této odpovědnosti zbaběle utíkáte,“ řekl český prezident Trumpové. Dodal, že si není jist, zda ji svou argumentací přesvědčí, aby ještě změnila názor.

Když Trumpová po zvolení svého exmanžela americkým prezidentem projevila zájem zastupovat USA ve své rodné zemi, Zeman tehdy uvedl, že lepší velvyslankyni by Spojené státy do Česka poslat nemohly. Česká média nicméně před časem informovala o tom, že místo šéfa americké ambasády by měl obsadit podnikatel a člen republikánské strany Steve King.

Zemana také zarazilo, že Trump v květnu své výzvy vůdcům arabských zemí v boji proti extremismu a terorismu v regionu pronesl v Rijádu, který je podle něj centrem radikálního islámu. V Saúdské Arábii navíc dodnes veřejně popravují, ženy kamenují a dodnes tam není rovnoprávnost obou pohlaví, dodal český prezident. Trump podle něj pronesl správné teze, ale na špatném místě.

