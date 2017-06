Zeman dostal od Trumpa omluvný dopis za odložené setkání, sejít se mohou v září

Pražský hrad oznámil pozvání od Trumpa k návštěvě Bílého domu loni počátkem prosince. Trump tehdy podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka pozval Zemana v telefonickém rozhovoru. Podle některých diplomatů ale nemuselo jít o oficiální pozvání k návštěvě Bílého domu, ale jen o neformální frázi v rozhovoru. Nový velvyslanec v USA Hynek Kmoníček později řekl, že se schůzka odloží a že jedná o vhodném termínu.

„Donald Trump mi poslal dopis, kde se omlouvá za posunutí termínu naší schůzky, já jsem vzal tento dopis na vědomí. Nyní je na schopnostech Hynka Kmoníčka jako našeho velvyslance, kdy se schůzka uskuteční,“ řekl Zeman na otázku, jak vnímá, že se jako první z prezidentů zemí střední a východní Evropy setká s Trumpem rumunský prezident Klaus Iohannis.

Na doplňující otázku, zda by nový termín mohl být v září, Zeman řekl, že v té době bude na půdě OSN v New Yorku, takže to bude jedna z možností.