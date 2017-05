Sobotkovu demisi považuji za akt zoufalství, řekl prezident Zeman

„Já tu demisi pokládám za akt zoufalství. Převzal stranu, která byla na 25 procentech hlasů, dovedl ji na 20 procent, poté na 15 a teď dokonce na 12 procent. Co má dělat? Předseda strany hledal nepřátele všude, jen ne v ČSSD a u sebe sama,“ uvedl Miloš Zeman.

Podle něj premiérovi nic nebránilo v tom, navrhnout odvolání Babiše. Jediný, kdo by měl nyní opustit vládu, je podle něj sám Sobotka. „Demise poškozuje ČSSD, proč podporovat stranu, jejíž předseda skládá zbraně a uvolňuje pozici,“ ptal se Zeman.

Sobotka je podle něj jako malý kluk - kličkuje a snaží se demisi oddálit. O vztahu Sobotky a Andreje Babiše uvedl, že to, že se oba politici nepohodli, není nic nového a časem se to zhoršuje. „Co je mi jako prezidentovi po tom, kdo se s kým nenávidí,“ řekl v TV Barrandov s tím, že pro něj jsou důležité zájmy republiky.

Zeman řekl, že demisi přijme a novým premiérem by měl být opět člověk z ČSSD. „Člověk, který projde hlasování o důvěře vlády,“ uvedl. Sám je však pro to, aby současná vláda dovládla do řádných voleb. „Noví ministři by se museli seznamovat úřady a vláda by byla de facto nefunkční,“ vysvětlil.

Zeman řekl, že by znovu nepověřil sestavením vlády Bohuslava Sobotku. Zároveň ale zastává názor, že by ji měl sestavovat někdo z ČSSD, konkrétně jmenoval ministry Milana Chovance a Lubomíra Zaorálka. Pokud by ČSSD jeho nabídky odmítla, pak by oslovil šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka.

Jsem zastáncem toho, že vláda by měla dovládnout do řádných voleb na existujícím koaličním půdorysu, řekl prezident Zeman:

VIDEO: Prezident se otočil a odešel, zatímco premiér mluvil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu