Populista Churchill, nacisté i islám. Zeman dal rozhovor britskému listu

Reportéři serveru The Guardian se od českého prezidenta dočkali poněkud netradičního přivítání. „Kouříte?“ zeptal se jich Miloš Zeman. Následoval podrobný výklad o strastech kuřáků. „Naneštěstí jsou kuřáci diskriminovanou menšinou ve všech hotelích, restauracích, prostě všude. Je to jako v dobách prohibice. Whiskey kvůli tomu byla dražší a nekvalitní,“ prohlásil.

Britští novináři tušili, že rozhovor s českým státníkem nebude tradiční. Ve svém článku připomínají, jak se Zeman po svém nástupu do úřadu snažil přiblížit svému lidu.

Jako příklad uvádějí kontroverzní výroky, ve kterých Zeman přál smrt abstinentům a vegetariánům (psali jsme zde, Hrad později upřesnil, že těmito slovy narážel na Hitlera, který byl abstinent a vegetarián - psali jsme zde).

Samostatnou kapitolou je pro britské novináře Zemanův postoj k uprchlické krizi a současné přistěhovalecké politice EU. Zeman podle nich spustil protimuslimskou rétoriku, která snese srovnání s Robertem Ficem či Viktorem Orbánem. V mnohém je prý Zeman překonává. The Guardian se ve svém článku vrací také ke komplikovanému vztahu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Setkání s Merkelovou

Zeman v rozhovoru vzpomínal na jejich nedávné setkání v Praze. „Moje první slova při setkání s kancléřkou byla – Když někoho pozvete k sobě domů, nebudete je na oběd posílat k sousedům. To jsou velmi milá slova, že ano?“ prozradil Zeman (více o návštěvě Merkleové zde).

Český prezident se vrátil také ke svému staršímu přirovnání, ve kterém jako příklad současné radikalizace muslimů uváděl situaci v nacistickém Německu.

„Ve třicátých letech byla většina Němců slušná, byl to národ Goetha a Schillera. Během několika let se z nich stali nacisté, dokonce fanatičtí nacisté. Radikalizace až dosud umírněných muslimů může být podobná jako v případě německé populace. Možná to bude i jednodušší, protože tady máme radikální ideologii založenou na náboženství,“ vysvětlil Zeman.

„Mohli byste tvrdit, že uprchlíci praktikující islám jsou mírumilovní lidé. Dám vám ale jeden příklad. Přístup islámu – teď nemluvím o džihádistech, mluvím o Islámu – vůči ženám, tedy polovině populace. Jak jistě víte, v Koránu jsou ženy nižší součástí společnosti,“ uvedl český prezident.

Kvůli své rétorice je Zeman podle The Guardian často obviňován z laciného populismu a nevhodných přirovnání po vzoru Donalda Trumpa. Český prezident se však brání. „Winston Churchill byl vždy populistou a měl pravdu. Ti, co ho kritizovali, se mýlili. Co to znamená, být populistou? Je to jen slogan, označení a nic víc,“ myslí si.

ABBA a vtípek s Brežněvem

Britští novináři se v rozhovoru vrátili také k současnému euroskepticismu Zemana. Setrvání České republiky v Unii ospravedlňuje pouze „penězi, penězi a penězi“, jak se český státník pokoušel přezpívat slavný hit kapely ABBA. Zeman argumentuje tím, že příjem České republiky z EU je vyšší než její vklad. „Mé cynické vysvětlení je, že v Evropské unii nejsme čistým plátcem,“ dodal. EU podle Zemana jen těžko přežije brexit, pokud se nevymění její vedení a neschválí se radikální reformy.

Zeman neušetřil britské novináře ani svých pověstných bonmotů a vtípků. Unii v jednom z nich popsal pomocí starého sovětského vtipu. „Třetí část tohoto vtipu je o tom, že Brežněv jede vlakem a říká – soudruzi, pokud vlak zastaví, měli bychom zatáhnout závěsy a předstírat, že pořád jedeme. Taková je Evropská unie. Prostě jen zatáhla závěsy,“ vysvětlil.

Novináři se Zemana na závěr zeptali, zda by si Britové měli vzít nějaké ponaučení ze Sametové revoluce v souvislosti s případným odtržením Skotska. Český prezident odpověděl: „Nepřeji vám vaši izolaci. Izolace je nádherná v dlouhodobém horizontu. Jistě však víte, co říkal Keynes (anglický ekonom John Maynard Keynes, pozn. red.) – z dlouhodobého hlediska jsme všichni mrtví.“