Protikuřácký zákon podepíšu, potvrdil Zeman na obědě s šéfy parlamentu

Šéfové obou komor uvedli, že s prezidentem probrali řadu témat. Informovali ho o výsledku projednávání zákona o ochraně přírody a krajiny (o zákonu o přírodních parcích jsme psali zde). Zeman byl podle Štěcha potěšen, že se podařilo přijmout pozměňovací návrhy. „Projevil názor, že pokud by to bylo třeba, tak by za tento zákon do Sněmovny šel ztratit hlas,“ řekl Štěch.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Pan prezident během jednání s předsedy obou komor Parlamentu podpořil stanovisko Senátu ve věci povýšení práv obcí v národních parcích. odpovědětretweetoblíbit

Se Zemanem dále mluvili o migraci, jeho dubnové cestě do USA, během které se má setkat s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jednali i o protikuřáckém zákonu. Ten Senát schválil v době jejich oběda (více o schůzi Senátu zde), politici podle Štěcha tuto informaci dostali až po skončení setkání. Přesto podle něj Zeman zopakoval, že zákon podepíše.

Zeman v minulosti několikrát řekl, že tak učiní kvůli tomu, že je jako kuřák ve střetu zájmu. Na druhou stranu připustil, že stavebně oddělené místnosti by považoval za určitou stránku kompromisu. „Už teď většina restaurací má dvě místnosti, jednu kuřáckou, druhou nekuřáckou. Do té kuřácké instalovaly odvětrávací zařízení a ty peníze se jim nevrátí,“ řekl v rozhovoru s iDNES.cz.

Protikuřácký zákon podepíšu, řekl Zeman v rozhovoru s iDNES.cz:

Podle Hamáčka se mluvilo i o misích české armády. „Atmosféra byla velmi přátelská a musím říci velmi příjemná,“ řekl. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz ČTK doplnil, že hlavním chodem byla vepřová panenka ve slaninovém závoji s tymiánovou omáčkou, smetanové brambory a grilovaná zelenina.